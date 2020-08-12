台南第一獅子會捐贈「心測寶」及社服金　黃偉哲感謝獅兄姐讓台南成為一個有愛城市

▲台南市第一獅子會捐贈長照創新科技「心測寶」以及敬老社會服務金予悠然綠園，由黃偉哲市長親自見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際獅子會300-D1區台南市第一獅子會12日捐贈長照創新科技「心測寶」以及敬老社會服務金予悠然綠園，由市長黃偉哲親自見證捐贈儀式。



樹河社會福利基金會，在台南市政府委託經營悠然綠園期間，將自身深耕經營悠然山莊老人安養護中心豐厚且專業的老人服務經驗，成功移植到悠然綠園，服務品質曾獲得國際認證。



台南第一獅子會長曾平允，號召獅友及企業紛紛共襄盛舉，共同捐贈心測寶一台，長輩得透過心測寶偵測心跳脈搏狀況，將資料上傳至雲端記憶平台，分析心臟健康狀態是否異常，協助醫生診斷和管理長輩測量數據，達到心血管疾病二級預防效果。



台南市長黃偉哲表示，對長輩來說能在這麼好的環境，每天有快樂的時間與好朋友一起互動是非常好的事情，但許多長照機構都需要社會更多的關注，非常感恩第一獅子會的各位獅兄、獅姐發揮愛心，市府也一定會全力來配合。

黃偉哲說，蔡總統來參訪過悠然綠園，可見這個地方本來就是一個模範，提供長輩更好的服務，黃偉哲也感謝立委王定宇服務團隊及議員吳禹寰、林阳乙的關心，見證台南是有愛的城市，也期盼更多朋友一起來投入、關心長照，讓台灣長輩越來越幸福。

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