林佳龍交通安全教學：行人看到大車「先退3步」等伊過　網罵爆：防衛性步行

▲交通部長林佳龍的交通安全教學，引發爭議。（圖／翻攝自豐監理YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

大型車輛內輪差經常是造成行人或機車騎士死亡車禍的原因，交通部長林佳龍在一段交通安全的影片中，教導高齡長者在過馬路時，如果遇到大型車輛轉彎，「先退3步，等伊過，再閣行」。相關的教學內容，卻引發網友的不滿，甚至有人酸這是「防衛性步行」的教學影片。

豐原監理站的Youtube頻道「豐監理」於今年6月16日，上傳了一段林佳龍的交通安全教學影片，其中一段關於面對大型車輛內輪差的教學，教導高齡長者「先退3步，等伊過，再閣行」。

林佳龍在影片中解釋，大型車有視野的死角，在旁邊的人車是危險的，「你以為跟他是平行，其實是會被他壓到」。

▲教學中也從大型車司機的角度，很難看到路上的行人。（圖／翻攝自豐監理YouTube）



再下一段的教學中，林佳龍帶領高齡長輩登上大型車輛，從大車司機的角度來路況，是看不到路上的行人。林佳龍解釋，「所以危險就在這個地方」。

不過相關的內容被網友轉發到PTT上，引發網友的討論。網友表示，「防衛性步行」、「這種落後國家才有的交通觀念還能當交通部長」、「大車會這麼囂張的原因找到了」、「全面加裝雷達很難嗎」、「落後國家才有開車比行人大的思維」、「說A柱有死角的麻煩通通打斷脖子吊銷駕照好嗎」。

但是也有網友認為林佳龍的教學內容沒有問題，「看完影片不覺得有問題，退三步就是保護自己安全遠離危險，不要離大車太近的，跟讓的意思不一樣」、「沒錯啊，難道用人命捍衛路權？」、「他也沒有說車不用讓人，但是台灣人超譯和腦補能力非常強」、「車與人本來就應該互相禮讓，人在過了就不要轉彎，車在過了不要往前，政府除了提醒行人注意安全，對大車的教育更需要加強」。

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