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他深夜趴路肩「狂做110下伏地挺身」！交警上前問原因...決定不罰了

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▲男子深夜趴路肩做伏地挺身。（圖／翻攝自《廣東公共頻道》）

▲男子深夜趴路肩做伏地挺身。（圖／翻攝自《廣東公共頻道》）

記者康心禹／綜合報導

湖北高速交警近日在高速公路進行例行巡查時，發現應急停車路肩內竟有一名男子匍匐在地、正在做「伏地挺身」，經上前詢問後，才得知原來該名男子是因為開車開到一半，睏意來襲感到想睡，才會趕緊停靠路肩做運動，最後交警也決定不對該名男子開罰。

據《廣東公共頻道》報導，湖北高速交警6月26日凌晨在滬渝高速上進行例行巡查，突然發現前方應急停車路肩內，停有一輛浙江牌照的小汽車，順著小車的燈光看去，車頭不遠處竟然有一個人匍匐在地。

民警上前查看，發現有一名男子在車燈的照映下，努力地在做「伏地挺身」，還聽到他在數「一下，兩下，三下……」，而且還是用「雙手握拳」的高難度方式在運動。

面對走上前的民警，該名男子不慌不忙地做完之後才起身解釋原因，原來他當天帶著老婆開長途車，途中覺得睏意來襲，看導航離服務區還有30多公里，就把車停靠應急路肩，自己下車做伏地挺身解乏，「我的計劃是做130個，你們來時，我才剛做到110個呢。」

對此，民警提醒該名男子，高速公路應急停車路肩是非緊急情況下不能停靠的，而且停靠也要做好相應的安全防護措施，不想疲勞駕駛是對的，但是在高速公路上停靠路肩做運動，是不安全的行為，也是違法行為，想排解疲勞狀態，可以就近下站或者前往服務區。

考慮到該名男子的行為，也是為了自身駕駛安全，民警人性化執法並未對他處罰，好言教育後護送他安全駛離。臨別前民警還開玩笑的說，「到了服務區，記得把剩下的20個伏地挺身做完。」

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