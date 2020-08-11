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砸萬元買健身課「根本約不到」！她3個月只上9堂怒控擺爛　業者：溝通中

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▲▼World Gym旗下健身房Fit Zone爆出消費糾紛。（圖／讀者提供）

▲World Gym旗下健身房Fit Zone爆出消費糾紛。（圖／讀者提供）

記者曾筠淇／台北報導

知名健身房World Gym旗下新品牌「Fit Zone」主打團體教練課，採預約制上課，每日皆有6至7堂課程時間可選擇，人數限制20人；不過，一名蔡小姐指控花了1萬多元買了32堂健身課程，卻總是「約不到課」，3個月只成功上了9堂，業者處理態度消極且不願退費。對此WorldGym回應，目前正處理會員需求、持續溝通。

口頭承諾8堂課分兩個月上　消費者僅首月預約成功

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還原簽約過程，蔡小姐表示，4月中旬在健身房專員的推銷下，購買3個月健身課程共24堂課，且專員「口頭承諾」可把入會費2888元轉為課程，也就是總共可以上32堂課，另也「口頭承諾」1個月8堂的課程可分為2個月上完，也就是1週1堂課；當下雙方達成共識，隨即簽約。

契約生效後，蔡小姐透過APP進行課程預約，第一個月預約狀況正常，不過要預約下個月課程時則跳出「尚未有可用的付款選項」，因此需請專員幫忙預約日後的課程。蔡小姐表示，最離譜的是，該專員竟經常臨時更改時間，反應之後仍無改善，因此相當不滿，且一直無法約到滿意的上課時間，已經嚴重影響私人時間安排。

除此之外，健身房公布課表後經常發生課堂額滿的狀況，一位難求的狀況讓當事人覺得「比五月天演唱會的票還難搶」，尤其是下班後的熱門時段，根本是「被迫無法上課」，但教練於課堂時回應預約問題僅表示，「公司已經在處理」。因此蔡小姐認為「無法預約」上課一事已影響權益，詢問專員何時會改善，卻未獲得正面回應。

▲▼健身房專員臨時更改課程時間，讓消費者不堪其擾，詢問賠償方式也不正面回應。（圖／讀者提供）

▲▼健身房專員臨時更改課程時間，詢問賠償方式也不正面回應。（圖／讀者提供）

▲▼World Gym旗下健身房Fit Zone爆出消費糾紛。（圖／讀者提供）

消費者只上9堂課損失8510元　健身房「神祕算法」只賠4202元

更令蔡小姐不滿的是，當她8月初再度向專員反應仍無法預約課程，並要求賠償未上到課程之費用，專員卻顧左右而言他，僅願意以「回溯的方式，補完沒有上完的23堂課」，但蔡小姐認為，「課程根本預約不到」，拒絕這項賠償方式。

蔡小姐要求退款，以當初繳交的總費用1萬1852元除以32堂課計算，一堂課為370元，再以370元去計算未上完的23堂課程，應退款8510元。

而「FitZone」公館店長事後出面說明賠償金額，聲稱要以每堂課850元計算已經上完的9堂課，再以原本繳交的1萬1852元減掉9堂課的價格，賠償金額為4202元。

蔡小姐直言，與她計算的金額整整差一倍，「實在無法理解為何要拉高每堂課的收費，是把消費者當盤子嗎？」

▲▼World Gym旗下健身房Fit Zone爆出消費糾紛。（圖／讀者提供）

▲▼消費者指控課程很難預約，系統點入皆為額滿的狀況。（圖／讀者提供）

▲▼World Gym旗下健身房Fit Zone爆出消費糾紛。（圖／讀者提供）

▲▼World Gym旗下健身房Fit Zone爆出消費糾紛。（圖／讀者提供）

▲系統無法預約，消費者向專員反應都未能得到立即回應。（圖／讀者提供）

店長「神隱」拖時間　消費者怒控欺騙慣犯

蔡小姐也抱怨，協商過程中，店長不斷神隱、拒接電話，並以「總公司還沒有回覆」為理由推辭、拖延時間；種種狀況都令蔡小姐相當不滿，認為業者根本沒有誠意解決。

此外，《ETtoday新聞雲》記者10日向蔡小姐詢問後續處理，歷經6個多小時的協商後，專員表示願私下賠償2888元（8堂課的金額），剩餘15堂課的費用約5595元的賠償金額還沒有得到回答，店長則強調要等總公司的回應，才能做後續處理，賠款金額依總公司認定為主，目前仍在協調中。

蔡小姐也透過WorldGym客服申訴此狀況，並要求退款，但客服則以契約中載明，「若未於期限內上完課程，視同放棄，不得退款」為由拒絕退款，讓她相當氣憤，質疑契約並不合理，懷疑業者經常以欺騙的方式慫恿顧客購買課程，根本就是慣犯。

記者親自致電林店長後，至截稿為止都未取得本人回應。至於健身房會員是否有超收的情況，World Gym公關廖小姐則向記者表示，絕對不會超收，且資訊都有對外公開，不過解約一事，「（由於）會員入會時，合約中皆清楚載明，課程採預約制，當月堂數未使用完畢、則視同放棄，亦不得要求退費。該名會員對於課程處理的訴求，將持續溝通。」

▲▼World Gym旗下健身房Fit Zone爆出消費糾紛。（圖／讀者提供）

▲World Gym旗下健身房Fit Zone爆出消費糾紛。（圖／讀者提供）

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