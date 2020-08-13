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文化總會《匠人魂》草哥的魚網篇上線　林右昌：體認各行各業的價值

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▲ 文化總會《匠人魂》草哥的魚網篇上線 林右昌：體認各行各業的價值。（圖／中華文化總會提供）

▲ 文化總會《匠人魂》草哥的魚網篇上線，林右昌：體認各行各業的價值。（圖／中華文化總會提供）

記者郭世賢／基隆報導

文化總會《匠人魂》系列影片第24支「草哥的漁網」即將上線，主角是在基隆正濱漁港擁有40年手工編織漁網經驗的「草哥」莊松雄以及弟弟莊德興，基隆市長林右昌13日應邀出席在正濱漁港舉辦的發布記者會，並代表因為趕著修補漁網無法出席的草哥兄弟，從文總副會長江春男的手中接下《匠人魂》錦旗。

林右昌說，正濱漁港是台灣漁業現代化的起點，感謝文總透過《匠人魂》影片，用深度且銳利的觀點，呈現台灣漁業的重要發展歷史，透過影片看到草哥的敬業精神，也讓我們體認各行各業都有其重要的價值，職業不分高低貴賤，把工作做好的精神就值得敬佩。

林右昌表示，由於漁船作業是在水下進行，包括他在內的大多數人，都不曾看過漁網展開的樣子，市府最近這幾年都舉辦潮藝術等重要活動，或許也可以結合製網的素材，甚至可以成為環境教育的場域。

▲ 文化總會《匠人魂》草哥的魚網篇上線 林右昌：體認各行各業的價值。（圖／基隆市政府提供）

▲ 林右昌說，正濱漁港是台灣漁業現代化的起點，呈現台灣漁業的重要發展歷史。（圖／基隆市政府提供）

文化總會表示，基隆數百年前就是台灣在大航海時代的重要門戶，在日治時期「正濱漁港」是台灣第一大港，帶動周邊產業興盛，漁網編織業如雨後春筍般蔓延開業，草哥回憶起當年，特別是颱風季節漁船必須進港避風雨，這便是漁網店最忙碌的戰鬥時刻，海上捕魚拼時機、陸上補網拼速度，漁船進港不為休息，而是把握時間修整船上裝備，才能漁獲豐收。

「除了手藝功夫深厚，我們有的就是頂真！」要織出一張更耐用的漁網，這是不二法門，草哥說當時趕拚漁網修補都是通宵達旦，累了就到閣樓小憩，沒有棉被就蓋漁網，把工作地點的倉庫當房間。靠著自己摸索的功夫加上勤奮配合，讓許多老客戶都會開玩笑說：「草哥，你就活到一百多歲，不然萬一你收起來我們就糟糕了。」

隨著漁業榮景不再，正演漁港手工製漁網店現僅存兩家，草哥的店是其中之一，在哥哥持續為漁網補破網的同時，弟弟小莊也研究與製網相近產業有哪些，這一研究，開啟了他往運動產業移動的契機，將漁網編織的技術，應用到運動輔具，以強韌生計技能跨界創造自我產值，成了展現寶力的最佳證明。

文化總會自2017年8月起，在傳統技藝與創新技藝領域中訪尋隱身於巷弄角落的在地職人，拍攝《匠人魂》系列短片，記錄傳統技藝與創新技藝領域中的專注身影，為無形文化資產傳承製作影像備忘錄，讓每位匠人其一生懸命的精神，得到重視與尊敬。

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