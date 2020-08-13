暴雨襲擊河北保定...洪水衝上馬路　老司機急避難：車漂起來了

▲民眾急跳車逃生。（圖／翻攝豫視頻）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸河北省保定市12日中午遭受暴雨襲擊，市區內多處發生淹水情況。不少民眾拍攝影片上傳網路曝光災情，甚至有滾滾黃水如潮汐般衝上馬路，將車輛一部部抬起，車上的乘客嚇的打開車門，站到車頂避難，讓上傳影片的民眾直呼「車子漂起來了」。

《中新社》報導，暴雨是在12日11時降臨保定市主城區，保定市排水總公司隨即按照防汛應急預案及「一點一策」出動300名防汛人員，在利民路、北二環地道橋、復興路地道橋、軍校廣場北口等32個易積水路段，派專人值守，及時排水，保證市民安全通行。

▲河北保定12日多處積水。（圖／翻攝大河報）

保定市公安局交通警察支隊緊急啓動惡劣天氣應急預案，出動警力532人，冒雨執勤，特別是對於地道橋、易積水重點路段都派專人盯守。

當地媒體與民眾曝光的影片中，也可看到暴雨讓所有人措手不及。網路流傳一段影片，內容是滾滾黃水如潮汐般衝上馬路將車輛抬起，車上的乘客嚇的打開車門，站到車頂避難。此外，還有路樹因為暴雨倒榻，壓毀路邊停靠的車輛。

保定市氣象局指出，12日8時至12日15時，保定大部分地區出現降水天氣，降水區平均降雨量22.2公釐，主城區平均降雨量31.8公釐，暴雨主要分布在阜平縣、易縣、徐水區和市區。最大降水阜平縣東城鋪65公釐，最大雨強市區植物園58.5公釐/小時。

▲路樹因暴雨倒榻。（圖／翻攝豫視頻）