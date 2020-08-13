黎智英保釋後「密會4名民主派人士」　港媒：屋內傳來他的笑聲

▲黎智英獲釋。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

涉嫌違反香港國安法等罪的「壹傳媒」創辦人黎智英12日凌晨以50萬港元獲准保釋。被保釋後，他被港媒曝1天內接連密會多人，行程滿滿。據港媒報導，黎智英與4名民主派等人晚間密會2小時，甚至屋內傳來黎智英的笑聲，但談話內容並不知。

據香港《文匯報》、《東網》梳理，黎智英被保釋後行程如下：

12日凌晨獲准保釋後，黎智英徑直返回位於何文田的寓所，中午前往位於「壹傳媒」辦公大樓；

到達大樓後，黎智英與同樣獲准保釋的「壹傳媒」執行董事張劍虹見面，張劍虹於下午3時許離開，黎智英於下午5午時許返回何文田住所；

傍晚6時，香港民主黨立法會議員胡志偉駕車到訪，於晚8點45分左右離開，被發現車上還載有另2名「攬炒派」人士，包括因參與「占中」被判8個月、但獲緩刑2年的民主黨前主席李永達，以及工黨前主席李卓人。

此外，立法會議員林卓廷也於當晚出現在黎智英住宅，他與胡志偉同為香港民主黨成員。

8月10日，香港警方國安處拘捕黎智英等7人，指控其涉嫌勾結外國勢力、違反香港國安法。8月12日凌晨，黎智英獲准以50萬港元保釋，並被要求禁止離境6個月，須於9月上旬向警方報到。

此外，黎智英5000萬港元資產被凍結，據稱主要涉及其私人和相關公司的帳戶。多家港媒注意到，黎智英正在緊急出售上億港元房產，叫價低於市價半成。

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