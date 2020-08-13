明年總預算2.16兆！國防預算達3668億　比今年增加156億





▲主計總處主計長朱澤民。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

行政院會通過明年中央政府總預算案籌編，將送立法院審議，110年度總預算案歲出編列2兆1615億元，較109年度增加839億元；歲入則編列2兆450億元，較109年度減少620億元，歲入歲出差短1165億元。此外，國防預算編列達到3668億元，較109年度增加156億元。

行政院長蘇貞昌於13日上午主持行政院第3714次會議，會中通過主計總處提報的110年度中央政府總預算案籌編，將於8月底前送請立法院審議。

110年度總預算案歲入編列2兆450億元，較109年度減少620億元；歲出編列2兆1615億元，較109年度增加839億元。歲入歲出差短1165億元，另債務還本850億元（占稅課收入5.1％），合共尚須融資調度財源為2015億元，以舉借債務1915億元（占歲出之8.9％）及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。

以上總預算債務舉借數，連同特別預算2681億元，合共4596億元，排除肺炎特別預算後，占整體歲出總額14.7％。預估110年底累計債務未償餘額6兆1,337億元，占前三年度名目GDP平均數32.6％，較109年度增加1.3個百分點，距公共債務法規定上限40.6％，尚有8個百分點（約1.5兆元）。

在各項支出中，以社會福利支出編列5594億元（25.9％）、教育科學文化支出4290億元（19.9％）、國防支出3523億元（16.3％）、經濟發展支出2539億元（11.7％），一般政務支出2063億元，其他政務支出3606億元。

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▼110年度中央政府總預算案暨前瞻第3期特別預算案編列情形。（圖／行政院主計總處提供）