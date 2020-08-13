新冠肺炎衝擊！2020歲入2兆450億　蔡英文執政首度歲入負成長

▲行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院13日召開院會通過2021年度中央政府總預算案的籌編。受到新冠肺炎影響，蔡英文政府執政以來歲入首度出現負成長，編列2兆450億元，較2020年度減少2.9％；歲出部分，併同前瞻基礎建設等特別預算通盤考量原則辦理，編列2兆1615億元，較2020年度成長4％。

行政院表示，歲入歲出差短1,165億，加上債務還本850億元（占稅課收入5.1％），合共尚須融資調度財源為2015億元，以舉借債務1,915億元（占歲出之8.9%）及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。

根據政院的2020年總預算案編列情形，在各項政事支出，以社會福利支出編列5594億元，占25.9％，居首位；教育科學文化支出編列4290億元，占19.9％，居第2位；國防支出編列3523億元，占16.3％，居第3位；經濟發展支出編列2539億元，占11.7％，居第4位。

針對歲出創新高一事，主計長朱澤民表示，針對歲出2.16兆，歲出都是在成長階段，2.16兆元是逐年增加，只要不是歲出有降低，每年都是再創歷史新高。

至於歲入差短部分，朱澤民說，主要是因為歲入比去年短少，因為疫情的關係，而且有些稅因為企業界可以申請延後繳稅所以歲柯收入比較少；另外今年有5G收入明年沒有，所以收入比較減少，差短比較少，差短1165億，再加上每年依法債務還本850億加起來是2115億。

關於債務餘額部分，朱澤民說，過去在105年以前債務比重占GDP比重最高到36%，蔡總統上任後105年是33%，最近幾年都比105年的33%逐年降低，現在是29.7%，如果加上明年的，是32.6%，所以沒有逐年增加的問題。