華醫健康新視界講座　讓您養肺顧肺保安康

▲「健康新視界」系列講座免費入場、內容豐富多元，歡迎民眾踴躍到場聽講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎傳染力席捲全球，怎麼自保不被感染？由台南市家庭教育中心和中華醫事科技大學攜手舉辦2020年「健康新視界」系列講座，第一場8月15日上午10時在台南市文化中心登場，由台南市立醫院重症醫學部周登偉醫師演講「從SARS到新冠肺炎-談養肺顧肺」，免事先報名自由入場聆聽，歡迎踴躍參加。

由台南市家庭教育中心主辦，中華醫大承辦的2020年度性別教育及社區婦女教育增進女性消費意識、權益及自我健康管理知能「健康新視界」講座，透過不同領域的專家以演講方式拓展大家在健康管理和健康促進的視野，建立正確的觀念。

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2020年「健康新視界」系列講座總計有6場，8月15日起連續6週的週六上午10時至12時10分，在台南市文化中心國際會議廳地下一樓多功能會議室，邀請專家暢談健康相關議題。各場次主講人和講題分別是：8月15日台南市立醫院重症醫學部周登偉醫師主講「從SARS到新冠肺炎-談養肺顧肺」； 8月22日邀請江孟洵律師以「別讓消費權益睡著了」為題暢談消費者該注意的權益；8月29日由中華醫事科技大學黃裕文教授分享「藥補不如食補-防疫『煮』食」，教大家烹煮提升免疫力的美食料理；9月5日由臺南市立醫院心臟內科劉力瑋醫師演講「當個好心人-心臟保健」，為猝不及防的心臟疾病做好防範；9月12日邀請中華醫事科技大學黃煥彰教授主講「地球暖化與健康」，帶大家了解氣候變遷對人類健康的威脅；9月19日由衛福部嘉南療養院神經內科顏世卿醫師演講「打開心內的窗」，教大家如何強化身心健康。

「健康新視界」系列講座內容豐富多元，每場講座均安排時間開放民眾提問，與專家近距離互動，解答民眾的疑問，建立正確知識以提高學習效益，是充電增廣見聞的好機會。溫馨提醒，配合台南市政府防疫新生活運動，入場聽演講請戴口罩；前10名入場者可獲贈小禮物。

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