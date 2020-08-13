澳門9月23日恢復陸客自由行　賀一誠：有助經濟復甦

▲新冠肺炎疫情期間的澳門。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

繼日前中國國家移民管理局公告對大陸、澳門居民的最新往來指示時間表後，澳門特區行政首長賀一誠12日表示，倘若澳門疫情沒有發生變化，全國將於9月23日恢復包括自由行旅客訪澳的措施，隨內地居民赴澳門旅遊簽注放寬，將有助支持澳門下半年的經濟復甦。

賀一誠是在12日率團赴北京，拜會中共中央部委，並接受媒體採訪時做出上述表示。他表示，在目前其他國家旅遊仍未復甦的情況下，相信澳門這個安全和值得旅遊的地方，能吸引內地居民訪澳，對恢復澳門的旅遊業有一定的支持作用。

但賀一誠也坦言，由於今年上半年澳門本地生產總值較去年下跌58.2%，第二季下跌67.8%，儘管逐步恢復內地旅客訪澳，但不論經濟如何恢復，也不可能達到一定的復甦指數。因此，特區政府仍維持全年經濟下滑的評估。

▲澳門葡京賭場重開後，有賭客第一時間入內博弈。（圖／路透）

賀一誠進一步表示，澳門政府在今年前8個月推出了多項民生措施，以解決部分行業的困境、穩定澳門的經濟民生，以及降低失業率，在慎用財政儲備的原則下，特區政府暫沒有計劃進一步推出援助民生措施。

據了解，中國國家移民管理局11日公告，為貫徹落實國務院做好常態化疫情防控，以及逐步恢復內地與澳門人員正常往來的部署要求，公安機關出入境管理部門將分區域、分步驟恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注（含團隊旅遊、個人旅遊簽注）。

按照中國移民局時間表，最早自8月12日起，廣東省珠海市公安機關出入境管理部門恢復辦理珠海市居民（含居住證持有人，下同）赴澳門旅遊簽注；如無特殊情況，8月26日起廣東省公安機關出入境管理部門恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽注。

公告稱，在內地與澳門疫情形勢繼續「總體向好」的前提下，全國公安機關出入境管理部門於9月23日起，恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。也就是說，若無意外，屆時陸客赴澳門自由行、團隊旅遊都將恢復正常。

但公告也提醒，為配合做好疫情防控工作，暫不受理居住在疫情中、高風險地區人員以及申請前14天內有疫情中、高風險地區旅居史的人員赴澳門出入境證件及簽注申請。

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