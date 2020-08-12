防疫也要分轄區！港女入境彰化→台北「法院暴露逾9小時」　疾管署：找彰化

記者羅志華／台北報導

關姓女子日前自香港入境，11日才被安排住進彰化某防疫旅館，不料她竟因「不滿房間條件差」，於12凌晨搭車至台北法院聲請提審，法院人員通知疾管署，對方確認後，竟要求另行聯繫彰化衛生局，讓關女抵達法院到離開，暴露超過9小時，直到22時許才在台北市疾管處安排下，搭車前往檢疫所，而北院也駁回了關女的提審。

▲現場人員等待時無奈表示，「可能疾管機關還在協調吧」，直到22時許才終於能帶關女前往檢疫所。（圖／記者羅志華攝）

據了解，關女原本在彰化租屋，房東得知關女剛從香港入境，是居家檢疫名單，11日通知當地主管機關後，彰化警方派出制服員警前往勸導關女，就近入住某間商旅，並由關女拿著地址，直接搭防疫計程車抵達住宿地點。

但是關女不滿被分配到的房間沒有窗戶，網路訊號也不好，竟然在12日凌晨，大搖大擺帶著行李走出商旅，再搭上計程車，直接奔往台北地院，要求見法官，聲請提審。

關女自中午抵達法院後，情緒十分不穩，白天時在法院階梯外、開庭後留在法警室前座位區，頻頻打電話向家人抱怨，而疾管機關在「協調」許久後，北市疾管處余姓科長，才終於在21時20分許，出現在北院法警室前，但此時關女早已在法院暴露多時。

▲關女簽署文件時，仍不忘詢問房間價錢，當聽到一晚要3千元時，一度拒絕前往。（圖／記者羅志華攝）

而當疾管處人員請關女簽署相關文件時，她最在意的卻是「價錢」，當得知檢疫所一晚要3千元時，更一度拒絕入住，並稱在彰化已經付錢，質疑是不是在台北還要再付一次，現場人員好說歹說，才終於讓她在22時許乖乖配合上車。

雖然台灣新冠肺炎疫情現已趨緩，但國際疫情依舊險惡，總統蔡英文更呼籲民眾，在人多的地方要戴上口罩、不能大意，不料疾管署卻嚴守「防疫分轄」，在第一時間回應法院「找彰化」，讓在外亂跑的居家檢疫對象，在法院足足暴露數小時之久，現場人員等待時也無奈表示，「不知道窗口對誰，可能他們還在『協調』吧」。

我沒有遲到，是時間遲到了！



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