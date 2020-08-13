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印度中央第3名部長確診新冠肺炎　主管傳統醫療

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▲▼新冠肺炎,印度。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度中央第3名部長確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里12日專電

印度阿育吠陀部國務部長奈克（Shripad Naik）今天推文證實自己感染新冠肺炎，但由於屬無症狀者，他選擇居家隔離。這是印度中央政府自疫情爆發以來，第3名部長確診。

印度阿育吠陀醫學體系是世界上最古老的醫學體系之一，印度政府為推廣阿育吠陀醫學及瑜伽的傳統醫療健康體系，設立阿育吠陀部，專門管理、研究和推廣阿育吠陀醫療體系等自然療法和瑜伽。

印度阿育吠陀部（AYUSH）國務部長（Minister of State）奈克今晚推文說，他今天接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）檢測，結果呈現陽性，他的體溫、脈搏、呼吸等生命徵象處於正常範圍（無症狀），因此選擇居家隔離。

奈克推文建議，最近這幾天曾與他接觸的人，應自行接受病毒檢測，並採取必要預防措施。

奈克是印度總理莫迪領導的內閣中，第3名確診感染新冠肺炎的部長，先前包括內政部長夏哈（Amit Shah）和石油部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan），先後於2日和4日確診。

印度前總統穆克什（Pranab Mukherjee）10日醫院接受腦部手術前接受檢測，也確診感染新冠肺炎。目前，穆克什因呼吸困難，已戴上呼吸器。

此外，印度馬德雅省（Madhya Pradesh）省長邱漢（Shivraj Singh Chouhan）、卡納塔卡省（Karnataka）省長葉猶拉帕（B.S.Yeddyurappa ）和前省長席達拉邁亞（Siddaramaiah）等印度政治人物也先後確診。

北方省（UP）技能教育廳長瓦倫（Kamal Rani Varun）2日病逝於新冠肺炎。

莫迪政府在經濟考量下逐步解封，導致人口流動增加，加上民眾和政治人物在內，都未能確實遵守個人防護措施和保持社交距離相關規定，讓印度1日起的7天每天新增病例已超越美國，成為全球單日新增病例最多的國家

至今晚7時30分，累計確診病例已達236萬399例，死亡人數達4萬6536人。

不過，莫迪昨天與10個疫情最嚴重的省市首長舉行視訊會議檢討疫情時仍聲稱，印度的新冠肺炎病例平均死亡率每天在下降，平均康復率每天增加，代表印度已採取正確的步驟。

但莫迪要求古茶拉底省（Gujarat）等5個檢測率低的省擴大篩檢，並要求10個省市做好「72小時內完成追蹤所有新冠肺炎病患接觸者」的機制。他說，只要占印度新冠肺炎總病例80%的10個省市擊敗疫情傳播，印度將贏得對抗新冠肺炎的戰爭。

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