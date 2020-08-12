影／小明返台「收回新聞稿9次」　陸委會致歉了：文字交換產生落差

記者陳政錄／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）協助陸委會宣布「開放2-6歲陸籍子女可以申請入境」，但期間反覆收回新聞稿9次，一直喬不攏。對此，陸委會晚間發布新聞稿致歉，表示最新版本是經由跨部會商定之結果，「但在書面文字交換的過程中產生一些落差，經過雙方重新釐清確認，指揮中心也更改新聞資料，造成外界困擾謹此致歉。」

▲針對台人陸籍子女返台政策開放議題，宣布過程反覆，陸委會發布聲明致歉。圖為陸委會主委陳明通。（圖／記者林敬旻攝）

陸委會指出，繼上次放寬2歲以下持居留證的陸籍子女可申請入境後，經實施並無問題，在兼顧防疫及人道的衡平性，仍本於弱小優先原則，這次進一步放寬6歲以下，不區分證件之相關子女及其陪同父母，均得返台。

▲0812中央流行疫情指揮中心記者會宣布境管開放政策。（圖／指揮中心提供）

陸委會表示，據移民署統計，2歲至6歲之陸籍子女，持專案長期居留者有507人，持長期探親證者有25人，合計532人。對於邊境管制的開放，相關機關將在不衝擊疫情防控之原則下，再進一步積極評估，逐步推動下階段的處理措施。

據了解，指揮中心下午2點記者會開始發佈的第一版新聞稿是「開放2-6歲陸籍子女『持居留證』可以申請入境」，記者會結束後，指揮中心表示「陸委會要求更改剛剛發佈內容」，改成「不需持居留證」，媒體做完更正報導後，又再度接到指揮中心通知「陸委會還要再更改發佈內容」，害協助發佈的指揮中心媒體群組「反覆收回新聞稿9次」。

所謂台人陸籍子女「小明」分為兩種，一種是台人與陸籍配偶的子女，另一種是陸籍配偶前段婚姻的子女，待陸配與台人結婚後組成家庭。

根據相關規定，第一類「小明」若一開始非選擇台灣戶籍，可透過依親等長期居留方式來台；但第二類「小明」若要來台，一般只能先待陸配完成與台人婚姻程序後，申請「長期探親」證件，持長期探親證滿四年後，才能申請專案居留，後繼續排隊申請台灣戶籍。

陸委會副主委兼發言人邱垂正接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也證實，將「持居留證」4字拿掉，是因為按照移民署規定，目前陸籍子女來台有兩種證件，包括長期探親證、居留證，政府開放方向是基於兼顧防疫和人道考量，從0到2歲、2到6歲年齡段陸籍子女先予以開放，為避免部分人士疑慮，遂行修正，讓該年齡段的人員都能申請來台。

他解釋，相關政策開放後，目前可申請回台，持居留證、長期探親證的0到6歲陸籍子女人數有532人，另還有68人，是原先持團聚證無法回台，但有陪同子女返台需要，因而開放的陸籍配偶。

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▲▼針對2到6歲陸籍子女來台政策開放，指揮中心公告前後變化。（圖／中央流行疫情指揮中心）