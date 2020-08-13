多少薪水可以接受每天通勤3小時？　網友分析好中肯

▲上班族每天都要「通勤」，很多人會將通勤時間列入求職的考量。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

上班族每天都要「通勤」，不管是搭乘大眾運輸或是自己開車、騎車或走路，很多人會將通勤時間列入求職的考量，有網友在PTT好奇詢問「多少薪水可以接受每天通勤3～4小時」，貼文一出引起鄉民熱議。

原PO在PTT薪水板發問，指出自己有兩個朋友，「一個薪資40至45K，每天從內壢通勤到台北市政府，通勤時間來回約3小時；另一個薪資50至60K，每天從桃園春日路底通勤到台北市政府，通勤時間來回約3.5小時」，讓他好奇想問網友薪資多少的話，才可以接受每天通勤3至4小時？

請繼續往下閱讀...

網友紛紛留言提出自己看法，有一派人認為「多少薪資都不值得，時間最貴」「完全不考慮，太累了，要是通勤中出意外，再多薪水都沒用」「換算一年將近有40天的生命都花在通勤上，這成本真的太高了」。

不過也有人表示，「取決於看你有多想要這份工作啊」「看扣掉通勤費剩多少阿，如果還有40K就ok」「破百再開始考慮」，另外也有網友認為「薪資夠高，抽一點出來租個套房就好」「在車上追劇補眠其實還好」。



更多鏡週刊報導

遭爆考察不丹卻抄峇里島報告 屏議員也是中山大學畢業

雞翅竟比雞腿肥 營養師列「炸物熱量排行榜」揭真相

10人用餐只能點9人份 陸餐飲業跟進禁浪費食物命令