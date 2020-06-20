格鬥運動員加入西藏軍區民兵　組成「雪獒高原抗擊隊」

▲拉薩市一個民兵訓練基地內，15日舉行了西藏民兵新質「五隊」的授旗儀式。（圖／翻攝自人民網)

大陸中心綜合報導

6月15日上午，西藏民兵新質「五隊」授旗儀式在拉薩市某民兵訓練基地舉行。民兵新質「五隊」包括雪鷹空中巡邏隊、雪鴿極地通信隊、雪狼極限攀登隊、雪狐高山快反隊、雪獒高原抗擊隊等5支新質民兵力量。據了解，雪獒高原抗擊隊是由「恩波格鬥俱樂部」成員組成。

西藏軍區黨委的領導班子為履行固邊穩藏使命，積極吸納區内優質人才裝備資源進入後備方陣，借助地方經濟社會發展成果優化後備力量體系的精兵之路，廣發「英雄帖」邀各路高手齊參，為備戰打仗編配新質民兵。

經過嚴格篩選考核，雪鷹通用航空股份有限公司、中國移動通信西藏公司、西藏聖山登山探險服務有限公司、西藏華泰龍礦業開發有限公司、恩波格鬥俱樂部等一批符合任務需求的大型企業和民間力量脫穎而出，根據各自特點組建專業隊伍，登上國防建設舞台。

這5支民兵新質隊伍，據稱是應急應戰的精銳力量。雪鷹空中巡邏隊開拓航線13條、建設起降點15個，曾參與「雪域雄鷹-2018」軍民融合應急投送演練，剛完成珠峰大本營5200米高海拔驗證飛行任務。雪鴿極地通信隊可進行空中補盲通信，能在8分鍾内架設應急通信基站，並以車載電源24小時不間斷供電實現快速持久搶通。雪狼極限攀登隊具備高海拔攀登、快速攀岩、極限探險等能力，曾完成珠峰奧運火炬傳遞、8600米高海拔救援等險重任務。

西藏軍區司令員汪海江說，西藏自然環境和交通狀況複雜，普通力量在進行應急應戰任務時難以全域到點，這些新質分隊的入列，極大地提升了西藏後備力量的組織動員力、快速反應力和支援保障力。影片請看這裡

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