台中母子大陸返回「未居家檢疫」…拖行李趴趴走5小時！市府緊急限制行動

記者許力方／綜合報導

台中市一名楊姓女子帶著20歲的兒子從大陸抵台，因必須先居家檢疫14天，地址填寫在大里區的前租屋處，母子卻拉著簡易行李，在台中街上流浪5小時。民政局循線找到人，才發現原來楊女為陸配，離婚後帶兒回陸，近日返台沒地方住，找人問路，民眾察覺有異報警處理。

事發於9日晚間6時，原在廣西的楊姓女子，嫁來台灣多年領有身分證，下午剛帶著兒子從大陸回到台中，因必須居家檢疫14天，地址填寫在大里區的前租屋處，2人便搭防疫計程車直闖開門，才發現房東早已另租他人，裡面的租客覺得奇怪，一問驚覺是從大陸入境，母子則拖著行李徘徊人行道，引起民眾注意，消息馬上在地方傳開，不到4個小時，警方和救護車馬上到場。

▲母子先被送至防疫旅館暫時安置。（資料照／記者鄧木卿攝，與本文當事人無關）



據了解，區公所里幹事當晚第一時間就致電當事人，確認位置後，與轄區員警立即到場關心，謹慎地戴上手套，上前查問並登記資料，限制兩人行動，連民政局長吳世瑋也趕赴現場，指揮調度救護車，載送母子至台中市居家檢疫替代所先行安置。

民政局表示，楊姓女子表示，因為疫情爆發滯留大陸，近來疫情趨緩，加上兒子兵役問題，才從大陸返台，居家檢疫地址依照戶籍申報，但因戶籍地址是之前的租屋處，去年離開時，戶籍遷出、房東也早已出租他人，對於市府迅速安置並協助，她非常感激。

據悉，楊女為大陸籍配偶，和丈夫已經離婚，兒子剛滿20歲，母子9日一起返台，卻沒有安排好住處，驚動地方防疫人員緊急出動，所幸經調查，母子目前健康狀況良好，確認沒有發燒、咳嗽等症狀，也並非確診者，為讓居民安心，近期將針對該區域消毒。

吳世瑋指出，因楊女聲稱沒錢，當晚最重要的就是讓他們母子有定點的檢疫處所，讓疫情風險降到最低，指示區公所盡速先由救護車將兩人送「替代所」防疫旅館，並協助向中央申請集中檢疫所安置。

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