「小米夏日祭」11日開跑　優惠品項由米粉決定

▲小米台灣將於6月11日至14日舉辦「小米夏日祭」。（圖／小米台灣提供）

記者邱倢芯／台北報導

小米台灣宣佈 ，「小米夏日祭」優惠將於6月11日開始，且於今（5）日起至9日一連五天於小米台灣官方Facebook粉絲團舉辦五大類別優惠品項二選一票選活動，票數較高的品項將成為6月11日至14日「小米夏日祭」的主要優惠商品。

另外，針對外界關心的振興三倍券優惠，《ETtoday新聞雲》記者也詢問小米台灣是否有相關的規劃；小米台灣指出，目前有針對7月15日將發行的振興三倍券研擬相關優惠，不過目前尚未有一個確切的方向，等到有確切方案後，會與大家分享。

而針對這次的優惠品項，包含智慧家電類、智慧裝置類、耳機喇叭類、行動充電類與智慧攝影機類，官方於5日至9日於官方粉絲團中舉辦優惠品項二選一票選活動，票數較高的品項將成為6月11日至14日「小米夏日祭」的主要優惠商品，參與投票還有機會獲得500元現金券乙張。

小米台灣表示，五組產品終極PK二選一項目，包含「小米空氣淨化器 3」對決「米家手持無線吸塵器 Lite」、「米家全景相機」對決「AMAZFIT智慧運動手錶 2」、「小米藍牙耳機 Air 2」對決「小米戶外藍牙喇叭mini」、「20000 小米行動電源3 高配版」對決「小米無線車充」、及「米家智慧攝影機 雲台版」對決「米家智慧攝影機」，兩兩捉對廝殺，票數較高者將於6月11日起至14日「小米夏日祭」期間享有驚喜超殺優惠價。同時，在小米台灣官方Facebook粉絲團上舉辦的五場投票均有參與者，還有機會抽中「小米夏日祭」現金折價券500元，買下你投票選出的熱門優惠商品。

而「小米夏日祭」除了五項主要優惠爆品交由米粉與用戶們決定以外，也將祭出近60個品項直降、加價購組合、指定商品現金券、滿額贈等多項優惠。

「小米夏日祭」期間，凡購買小米手環4折價新台幣200元，優惠價新台幣665元再贈專屬腕帶五選一；購買米家空氣淨化器 Pro折價新台500元，優惠價新台幣6,395元；購買米家掃拖機器人 1C折價新台幣500元，優惠價新台幣6,095元，更可以優惠價加購專屬周邊配件；購買小米 AI 音箱折價新台幣600元，優惠價新台幣895元；購買米家電動起子機折價新台幣150元，優惠價新台幣745元。

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