垃圾分類沒做好…姨丈抄工業電扇狂毆！15歲少年被打到腦震盪送醫

記者陳凱力／新竹報導

有網友在臉書社團「我是竹東人」PO文，一名15歲的少年疑似垃圾分類沒做好，遭到姨丈和表姐夫痛毆、拿工業電扇和椅子猛砸，少年被兩名大人打到進醫院，據了解，縣府社會處目前已介入調查，並要求家屬走法律程序，警方則表示，經調閱周遭監視器畫面，後通知彭姓(姨丈)及蔡姓(友人)嫌疑人到案說明，全案依違反傷害罪函送地檢署偵辦。另有關15歲少年疑似遭受家庭暴力部分，警方已依規通報縣府社會處後續處理，並完成暫時保護令之申請。

▲15歲少年疑似因垃圾分類問題，遭到姨丈與另一名男子狂毆。（圖／翻攝臉書我是竹東人，下同）



影片中顯示的時間是9日凌晨1點多，長約3分鐘畫面中可看到，2名成年男子對少年狂毆，還拿起一旁的工業用電扇、鐵椅狂砸，少年做出跪下抱頭的自保姿勢縮在角落，但兩名大人彷彿殺紅了眼，招招往死裡打，網友看到影片後，也大罵「支持告到底」、「她x的垃圾」、「大人真沒良心」、「狗都看不過，真是豬狗不如人渣」…

▲氣憤的網友也號召要肉搜姨丈，讓他沒生意。

PO文者也生氣的表示，姨丈因不滿少年沒有做好垃圾分類，指責他，因少男不發一語，施暴者離開後越想越氣，竟帶著自己的女婿登門推倒少年母親、毆打少年，少年甚至被打到住進加護病房，把孩子打到進醫院。「看到這個真的很心痛，是什麼深仇大恨可以對一個孩子這樣出手，招招往死裡打，一個未成年的孩子到底犯了什麼樣的錯？可以讓兩個成年人這樣子暴力出手？對一個未成年的孩子施暴，頭、肚子，連工業用電扇、鐵椅都不放過，拿來往孩子身上招呼，你沒看到他都跪下抱著頭了嗎？你怎麼還下的了手？你沒有孩子嗎？什麼事情你不能好好的說？只為了一個垃圾沒有好好分類？」

PO文曝光後，警方與縣府社會處已介入處理，新竹縣政府社會處表示，案發時間約在9日晚間，10日PO網曝光後，社會處已主動介入瞭解，目前少年由他的姊姊照顧，安全無虞，也教導姊姊請醫院開立驗傷單及至警局提告，另外，也著手調查案家功能與經濟情況，後續調整協助。

竹東警方也表示，本案發生於8月9日4時許，在新竹縣竹東鎮軟橋里壘球場農舍內，因彭姓男子(被害人姨丈)及蔡姓友人於酒後與受害少年及李姓男子疑似因垃圾分類問題發生衝突，在屋內以肢體及家具毆打彭姓被害人。少年受傷後自行前往竹東榮民醫院就醫後，報案請竹東警到場處理，其家屬也因不滿長輩毆打小孩方式，將影片上傳於社群網站，引發網友討論。

警方當日4時30分接獲報案後，立即到場執行蒐證，並詢問家屬事發經過，施暴之嫌疑人已離開現場，惟經竹東警積極展開調查，釐清案情，並調閱該農舍周遭監視器畫面，查出犯案之彭姓及蔡姓嫌疑人，並於11日通知兩人到案說明後，全案依違反傷害罪嫌函送地檢署偵辦。另有關受害少年疑似遭受家庭暴力部分，警方亦已依規通報縣府社會處後續處理，並完成暫時保護令之申請。

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