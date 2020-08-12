台灣「救難教父」遭爆證書偽造！　國際總會聲明指控：台灣是詐欺總部之一

圖、文／鏡週刊

被封為台灣「救難教父」的水上搜救專家葉泰興，自稱擁有聯合國認證的國際救援教練協會（IRIA）講師資格，在台灣搜救界呼風喚雨20年，桃李滿天下，目前還擔任消防署、海巡署的搜救總教官。

不過，最近IRIA發出聲明，指控葉的講師證書是偽造的，還痛批他盜用IRIA名義開課、授證，甚至把台灣說成「詐欺總部」。葉辯稱遭國際政治勢力打壓，隨後關閉自創的IRIA-ASIA網站及個人臉書，但事件已在搜救圈傳開，成了國際醜聞。

▲搜救專家葉泰興被封為台灣「救難教父」，學生超過萬人，桃李滿天下。（圖／鏡週刊提供，下同）



經常上媒體暢談搜救技術、被譽為台灣「救難教父」的葉泰興，本月初還替台中市消防局進行為期五天的水域救援訓練，但其實上個月國際救援教練協會International Rescue Instructors Associaton（IRIA）已公開發表聲明，指控他假借IRIA的名義四處授課、發證，涉嫌詐欺。更嚴重的是，IRIA甚至直指台灣是詐欺總部之一，而在國際搜救界引發關注。

近20年活躍於台灣搜救界的葉泰興，目前也擔任消防署、海巡署、國防部等單位的水域救援總教官，更以IRIA、IRIA-ASIA（亞洲）、IRIA-ADVISER（顧問）等組織的名義，替官方及民間搜救隊員授證，教過的學生超過萬人，連消防署的搜救訓練教材也是由他撰寫，葉泰興能有今天的成就，IRIA的背景絕對是助力。

出身IRIA的台灣救難教父，卻被IRIA指控是騙子，讓得知訊息的第一線消防救難隊員人心惶惶，擔心自己所學的技術及使用裝備無法幫助民眾、保護自己，如果不幸救援失敗，被家屬告上法院，連救難證照也可能不被承認。

一位接受過葉泰興訓練、取得證書，目前擔任消防單位主管的A先生就告訴本刊：「葉被IRIA打臉的消息在台灣消防界引發熱烈討論，我跟很多學長姐及學弟妹，對於過去受訓的內容是否與國際接軌，心中充滿質疑，IRIA的聲明等於宣告我們持有的執照都是假貨！」

IRIA在官網宣告IRIA-ASIA、IRIA-ADVISER這些與葉泰興有關的組織，複製了IRIA的歷史及創始人故事，強調葉的行為是詐欺，且時間從2001年延續至今，譴責台灣目前發的證書不具公信力。

本刊多次透過臉書、手機聯繫葉，請他說明，但他只以簡訊回應：「一切都是過去式！」並強調正在協助救災、不願受訪，個人臉書「葉教」也隨之關閉。

除了向葉泰興求證，本刊也以電子郵件和IRIA總部聯繫，IRIA本月8日回函時附上相關證據，強調他們是「商業欺詐」「遭偽造」的受害者，並強調沒有授權葉當講師，也沒授權他販售任何裝備，還說Jim Segerstrom2007年就已經過世，但台灣很多證書卻在2007年後才核發，簽名人居然還是已過世的Jim Segerstrom，非常離譜！

本刊調查，IRIA與台灣政府及葉泰興的關係，要從2000年的八掌溪事件說起，隔年，內政部消防署特別請IRIA首席教官Tom Neville等人來台，針對溪流救援技術開課，包括官方、民間救難單位一共10多人參與，葉泰興也是其一。不過，IRIA告訴本刊，雖然葉有來上課，但從未被認證是合格講師，當時消防署頒發的證書，僅認可葉是消防救災技術員，並非講師。

本刊另透過管道取得一份2010年消防署急流救生訓練的內部教材，這份由葉泰興編撰的教材中，刊登了Tom Neville與葉的合照，及2003年授權給葉的證書，就是這張證書，讓葉的「救難教父」地位更為穩固，除擔任官方搜救教練、領教官鐘點費，也販售救難設備，賺了不少錢。

不過，這張證書卻遭IRIA狠狠打臉，指Tom Neville聽說自己的名字被盜用在官方文書十分訝異，透過IRIA告訴本刊：「我對這些大膽的謊言感到震驚！我可以非常確定地說，我從未授權葉泰興為IRIA工作或代表我，所謂的授權證書是假的。」

本刊調查，IRIA的前身RIA（救援教練協會）由美籍救難專家Jim Segerstrom等人於1984年在加州創立，1990年後，因陸續有國際成員加入，在2000年改組為IRIA（國際救援教練協會）。

至於葉泰興成立的IRIA-ASIA、IRIA-ADVISER等組織，從字面上確實容易讓人誤認是IRIA的附屬單位，就連消防署的紀念品都印著IRIA-ASIA字樣，也難怪IRIA無法接受，要跳出來打臉葉。

不過消防署訓練中心回應指出：「本署並不知悉有關IRIA組織運作，亦未參與該組織相關訓練事宜，另本署係非營利機構，從未製作以IRIA-ASIA或IRIA-Adviser為logo之紀念品。」

另外，針對相關指控，葉泰興在截稿前夕終於回電，他坦承2003年的授權證書是自己做的，但有獲得IRIA口頭同意。此外，葉強調因IRIA相關名稱都被中國企業拿去註冊，IRIA認為是他在幕後搞鬼，所以拿他開刀，其實根本與他無關，他是無辜的受害者。

葉泰興小檔案

年齡：60歲

現職：消防署水域救援訓練總教官、消防署教材編輯委員會召集人、海巡署救援訓練總教官、國防部支援重大災害種子教官訓練總教官、中國國家危險化學品應急救援惠州基地總監、中國航空醫療救援聯盟資深技術顧問、中國潛水打撈行業協會水域救援專家

經歷：新北市義勇消防隊分隊長、台灣紅十字會救生隊隊長

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