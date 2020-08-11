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黎智英、周庭等10人被捕！黃之鋒火速投書外媒...「要把真相告知世界」

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▲香港泛民派代表之一黃之鋒。（圖／路透社）

▲黃之鋒。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

港警昨（10）日大動作逮人，包括壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等10人，都被依違反「港區國安法」拘捕。消息一出，香港眾志前秘書長黃之鋒隨即投稿到外媒，希望爭取到全世界關注，並希望這10人都能盡快獲釋。

英國《獨立報》今（11）日刊登黃之鋒的投書，表示黎智英因「勾結外國勢力」被拘捕，他的蘋果日報辦公大樓遭到數百名港警的突襲，連工作人員和記者都被搜身，「北京正發起史上最大規模對香港新聞自由的攻擊」。

黃之鋒指出，他的前同事周庭儘管已經退出香港眾志，甚至在港區國安法生效前取消了Twitter帳戶，還是在昨晚被港警逮捕，「毫無疑問，新法具有追溯力。」

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

值得注意的是，黃之鋒也在臉書發文指出，「曾有人說，在國安法壓境以後，繼續投稿到外媒，可能無異於玩命。又坦白說，我也不清楚在政權搬籠門的定義下，投稿到外國報章，會否也被定性為勾結外國勢力。」

不過，他認為當戰友身陷囹圄，他的責任就是要把真相告知世界，「正如三年前與羅冠聰首次坐牢，不也是周庭代我們兩人，承擔對外發言的重任嗎？」

最後，黃之鋒認為現在是在跟時間賽跑，但在有限的時間和空間裡，他會繼續緊守崗位，說應該說的話，寫應該寫的字，作應該作的倡議，直至最後一刻，「希望被捕10人能盡快獲釋，禱告紀念。」

▲香港泛民派代表之一周庭。（圖／路透社）

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