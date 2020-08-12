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周庭被捕雙手擺身後「似手銬反鎖」…下意識動作穿幫　網質疑：博同情

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▲▼周庭。（圖／路透）

▲周庭雙手擺身後。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港民運女神周庭涉違《港區國安法》，10日晚在大埔寓所被捕帶走時，被媒體拍攝到雙手反後及以外套包裹，看似被手銬鎖住。沒想到，她坐上警車時，面對媒體長槍短炮，竟下意識用手輕撥頭髮。網友質疑她假扮的意圖，這招是由「美國中情局訓練出來的」，為了博同情。

綜合港媒報導，前晚10時，周庭由女警押解走出其大埔雅景花園住所，她穿白色上衣，戴上眼鏡和口罩，雙手反後，且有外套包裹手腕，好像被鎖上手銬。之後，不少媒體在報導時也以為她被警方反鎖雙手。

▲▼周庭撥頭髮。（圖／翻攝自微博）

▲周庭撥頭髮。（圖／翻攝自微博）

從影片中可以看到，「穿幫之處」在於她被警方帶上車後，面對現場記者拍照時，非常自然地用手撥弄她的頭髮，但隨即又將手收回。

網友質疑，這招也是由「美國中情局訓練出來的」，與2016年黃之鋒假扮被戴上手銬的手法如出一轍。

▲周庭涉違反港版國安法被捕。（圖／路透社）

▲周庭涉違反港版國安法被捕。（圖／路透社）

不過，也有網友質疑，她為何不如黎智英等人被鎖上手銬。據悉，其實是否需要替疑犯鎖上手銬，要考慮現場環境是否有足夠人手，還有疑犯是否採合作態度，以及有否逃走意圖等，認為條件許可，現場警官是可酌情不戴手銬押送。

至昨（11日）晚11時，周庭獲准保釋離去，她步出大埔警署時，向在場記者表示，她已交了2萬港元保釋金及18萬港元（共計約新台幣76萬元）人事擔保，並被警方沒收旅遊證件。

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