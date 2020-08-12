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礁溪老爺酒店「疑食物中毒」164人噁心、嘔吐！92人就醫　人體檢出諾羅病毒

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記者游芳男／宜蘭報導

礁溪老爺酒店4日爆發「疑食物中毒」案以來，據宜蘭衛生局統計至9日上午10時止，共164人發生噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀，其中有92位民眾有就醫史。而檢驗報告12日出爐，宜蘭衛生局表示，是諾羅病毒惹的禍。

▲▼ 宜蘭礁溪老爺酒店 自助餐廳。（圖／記者游芳男攝）

▲▼宜蘭礁溪老爺酒店外觀。（圖／記者游芳男攝）

▲▼4日，礁溪老爺自助餐廳爆發疑食物中毒案，共有164人噁心、嘔吐，其中有92人就醫。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜蘭礁溪老爺酒店4日爆發「疑食物中毒」案，宜蘭衛生局5日立即前往現場並採集環境檢體送衛生福利部食品藥物管理署檢驗。宜蘭衛生局表示，礁溪老爺酒店疑似食品中毒案部分檢驗結果12日出爐，已完成之環境檢體（刀具、砧板）、食品及飲用水檢體計9件檢驗結果為陰性，9件尚在檢驗中，但部分人體檢體驗出諾羅病毒為陽性，衛生局後續將配合疾管署報告依法裁處，同時協助消費者處理退賠等事宜。

截至目前，已完成之環境檢體（刀具、砧板）、食品及飲用水檢體檢驗結果均為陰性，惟部份人體檢體驗出諾羅病毒為陽性。由於食品中毒之確實原因尚在調查中，將俟衛生福利部疾病管制署流行病學調查結果報告確定後，倘確認和食品調查具有因果關係者，將對業者依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及同法第44條處辦。另縣府衛生局已要求業者加強員工健康管理、手部衛生管理及落實餐飲製備之衛生管理。

衛生局說，業者應針對相關檢驗結果再提送改善計畫，並依食品良好衛生規範準則進行查核，俟改善完成後，始得復業。另縣府消保官目前持續與業者積極協調相關退費賠償機制，要求業者應本企業經營者之責任建立處理機制，以從寬、從速之態度受理消費者申訴案件；消費者得先與業者聯繫，亦可直接上行政院消費者保護會網站線上申訴，民眾如仍不知如何申訴，亦可撥打03-9251000分機2521-2528或市話、手機直撥1950，縣府會有專人協助，歡迎多加利用。

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