LIVE／輕颱米克拉遠離台灣14時30分解除海陸警報　氣象局最新說明

記者陳詩璧／台北報導

今年第6號颱風米克拉在中國大陸福建以每小時35公里速度，持續向北北西進行，中央氣象局今（11日）下午2點30分解除海上陸上颱風警報。另外，氣象局針對全台15縣市發布豪雨及大雨特報，來看氣象局下午2點40分最新預報。

▲氣象局在下午2點30分解除輕颱米克拉的海陸警報。（圖／中央氣象局）

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截至下午2點為止，第6號颱風米克拉中心中心位置在北緯25.4度，東經117.0度，即在金門的西北方約180公里之處，持續以每小時35公里速度，朝北北西進行。

▲大台北地區午後開始下大雨。（圖／記者黃克翔攝）

根據最新氣象資料顯示，第6號颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在金門西北方，繼續向北北西移動，金門已脫離暴風圈，對台灣海峽北部威脅已解除。預計此颱風強度未來有減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

▲大台北地區的瞬間大雨就像用倒的一樣。（圖／記者黃克翔攝）

受到颱風外圍環流影響，台灣附近各海面風浪仍稍大，今（11日）台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有較強陣風。而從10日凌晨0點至11日下午2點為止，各地出現較大陣風為東吉島、花嶼11級，金門、彭佳嶼、彌陀10級。全台雨勢最大是在台東縣金峰嘉蘭測站，達255毫米。

▲氣象局持續發布豪雨及大雨特報。（圖／中央氣象局）

豪雨特報:新北市、桃園市

大雨特報:台北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣

▲氣象局下午2點30分解除米克拉颱風海陸警報。（圖／記者宋良義攝）

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