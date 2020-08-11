她懷孕9個月失蹤！夫稱妻「負能量爆棚」疑產前憂鬱　娘家反駁：胡說

▲孕婦失蹤50多天，事發時已懷有9個月身孕。（圖／翻攝自廣州日報）

記者康心禹／綜合報導

重慶武隆33歲的孕婦肖潤連離家失蹤，事發當時已懷有9個月的身孕，至今已經失蹤了50多天。肖潤連的丈夫陳先生在6月17日中午報了警，並召集家人到妻子失蹤地附近進行搜索，至今仍然沒有妻子的音訊，他懷疑妻子罹患產前憂鬱症。對此，肖潤連的娘家反駁，在事發前她並沒有任何異狀。

據《廣州日報》報導，透過監視器顯示，在當天凌晨的5點28分，肖潤連最後出現在武隆江口鎮衛生院門前，頭戴遮陽帽、戴口罩、身背黑色鞋肩包，手拉簡易兩輪購物車向前行走，最後消失在畫面中。

事發後，陳先生召集家人到妻子失蹤地附近進行搜索，還在武隆周邊張貼了尋人啟事，但一直沒有妻子的音訊。陳先生稱，妻子失蹤時已經懷孕9個多月，如果如今還健在，孩子可能已經出世。

陳先生表示，在妻子失蹤後，他曾經翻閱過她的手機，發現朋友圈發布的很多言論看起來像罹患了產前憂鬱症，但並沒有經過正規醫院的診斷。

從陳先生提供的朋友圈截圖中可以發現，從數月前開始肖潤連的朋友圈就出現就出現壓抑、惡夢等描述，在她失蹤前發布的最後一條朋友圈中寫到，「終於可以放下，這三十多年狗一樣的人生終於可以結束了、解脫了。」目前，肖潤連的朋友圈設為關閉狀態，僅自己可見。

對產前憂鬱這一說法，肖潤連的弟媳陳女士持懷疑態度反駁，「我們和她同住一棟樓，事發前一直都沒有發現她有任何異常，感覺很正常。」目前，當地警方正展開尋找的工作，同時採集了女子父母的DNA，並將這個訊息上傳至失蹤人員的系統。