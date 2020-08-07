照超音波就怪怪的…醫接生一看「男嬰脖子戴滿銀項鏈」　嚇傻：23年沒見過！

▲男嬰臍帶繞頸6圈。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北一位年輕孕婦生產前半個月，突然被查出腹中胎兒有異狀。7月30日寶寶降生，看到嬰兒一瞬間，接生醫生驚呼，從醫23年沒見過這種情況。原來，這次順產出來的是臍帶繞頸6圈的「奇跡寶寶」。醫生說，「就像我們平時看的掛在脖子上的銀項鏈一樣的，一圈一圈都是滿的。」

綜合陸媒報導，一個超過3公斤的男嬰7月30日在湖北宜昌市中心醫院產科平安降生，一瞬間產房的醫護們沸騰了。

原來，一名年輕孕婦在生產前半個月，被檢查出胎兒有點怪怪的，進一步確認發現孩子有「臍帶繞頸」的情況，當時還僅纏繞1圈。沒想到，一個禮拜後，再檢查變成2圈。

醫生透露，臍帶繞頸1圈或2圈的情況，可通過檢驗或超音波檢查出來，但如果纏繞太多就無法明確觀測到。

▲超音波照出異樣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

7月30日，媽媽終於平安產下男嬰，然而卻驚見還被臍帶纏繞了6圈。看著自己自帶「圍巾」出生的兒子，爸媽忍不住調侃，「這孩子可真會玩。」

對此，宜昌市中心醫院產科主任李華也忍不住讚嘆，自己工作23年了也是第一次見到。據悉，一般臍帶長度約30至70公分，隨懷孕周數增加而逐漸變粗變長，當胎兒活動力變強，臍帶容易產生「繞頸」或纏住身體的情況。

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