7號颱「無花果」生成機率曝！未來路徑出爐　先捲入火山灰「吃好吃滿」

▲米克拉持續減弱，但洋面上還有一個熱帶性低氣壓正在發展。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

位於日本東南方的熱帶性低氣壓醞釀，未來將持續往西前進，之後南偏到台灣東部外海接近琉球群島海域。不過，氣象局表示，由於海洋、大氣條件不利於發展，該熱帶低壓並沒有明顯發展起來的跡象。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則指出，該熱帶低壓邊走邊減弱的機會較高，成颱機會降低，但有把到處飄的西之島火山灰捲入，是一個有趣現象。

請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局表示，該熱帶低壓結構發展不好，成颱機率低。（圖／記者宋良義攝）

氣象預報員劉宇其表示，位於台灣正東方2000公里的熱帶性低氣壓，目前持續以偏西方向行徑，從雲圖上來看，結構發展不好，對流消消長長，還沒有組織起來。雖然未來路徑，預計在8/13-14之間會靠近琉球海面，但海洋、大氣條件不利於發展，並沒有明顯發展起來的跡象，成颱機率低。

▲熱帶低壓06W成颱機率低，但把日前影響台灣空氣品質的日本西之島火山灰捲入。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

台灣颱風論壇指出，日本東南方熱帶低壓06W被太平洋高氣壓包圍，發展的非常不順利，結構也很差，缺乏對流鞏固，呈現「裸奔」狀態。



目前資料研判，06W持續偏西移動，由於環境不適合生存，邊走邊減弱的機會較高，成為第7號颱風「無花果」機會降低。但有觀察到另一個有趣的現象，06W把到處飄的西之島火山灰捲入「吃好吃滿」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來