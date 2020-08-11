米克拉颱風警報1430解除　「颱風尾+午後對流」豪、大雨彈灌到晚上

▲氣象局預計1430解除米克拉颱風警報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

輕度颱風米克拉今（11）日上午登陸中國大陸後持續減弱，氣象局表示，若此颱風行徑無特殊變化，預計於14時30分解除颱風警報。不過，受到颱風尾水氣及午後熱對流影響，氣象局仍持續發布15縣市豪、大雨特報，預計晚上後各地降雨才會逐漸趨緩。

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米克拉11日11時的中心位置在金門西方約110公里之處，以每小時27公里速度，向北北西進行，金門仍有強陣風發生。氣象局表示，預計颱風強度未來有減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

▲米克拉遠離並減弱，氣象局預計1430解除海上、陸上颱風警報。（圖／記者宋良義攝）

氣象預報員劉宇其表示，雖然米克拉逐漸遠離、減弱，但金門還在暴風圈邊緣，當地風力仍大，中午前後還是要留意強風及間歇性大雨發生。颱風暴風半徑有機會在午後脫離金門，氣象局預計1430解除海上陸上颱風警報，但台灣仍持續受到颱風外圍環流影響，沿岸風浪大，今日應暫時避免海邊活動。

降雨部分，雖然颱風遠離，但外圍環流帶來南方水氣持續影響，東半部、南部有明顯降雨，高雄時雨量有40毫米，達局部短時豪雨等級，預期中午過後會有明顯午後熱對流發展，尤其大台北、桃園、中部以北山區有局部大雨可能。









▲▼氣象局持續發布豪雨、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，其他地區也有局部短暫陣雨，中部以北山區及大台北地區午後配合熱力作用，同樣有短時大雨或豪雨發生的機率，出門請攜帶雨具，預計晚上各地降雨會逐漸趨緩。

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