網路留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧」　22歲待業男被揪出

▲22歲男子曾於新聞粉絲專頁留言「砍李眉蓁比砍情敵好」遭警鎖定逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

上個月底早上10點多，有名暱稱為「Andy Drew」的網友，在臉書粉專上留言：「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎章呢！」左營分局事後掌握情資，與候選人服務處聯繫，當天下午3點服務處就派人到分局做筆錄，警方獲報後語刑事警察大隊科技偵查隊共組專案小組，5日鎖定涉案的22歲王姓男子，9日上午前往他的住家，將人查緝到案。

根據了解，這名22歲的王姓男子目前待業，供稱因為情緒失控，才用手機登入帳號後留言，不曉得後果的嚴重性、也強調自己沒有政治傾向，警方5日掌握他住在台中市，9日上午前去送達通知書，並且在他的住處進行偵訊，隔天他在父母陪同下搭高鐵到高雄，並與警方在橋頭地檢會合、接受複訊。

▲王姓男子（左邊戴帽者）在家人陪同下赴橋頭地檢複訊。（圖／記者黃子倩翻攝）

另外，這週六（8月15日），就是高雄市長補選，為防制地下賭盤影響選舉的公正性，高雄市警局選前規劃查緝賭博專案，從8月6日至11日止、為期六天，統合所有警力及偵查能量，以全力掃蕩賭盤為要點，避免有心人士或幫派份子利用選舉賭盤影響選舉結果，截至8月9日止，共查獲27件143人(職業賭場5件51人、六合彩簽賭4件8人、運動簽賭2件3人、網路賭博8件50人、其他8件31人)，目前選舉賭盤雖還沒有具體案件，不過警方仍依掌握線索持續偵辦中。

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