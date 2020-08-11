　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網路留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧」　22歲待業男被揪出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 網友留言砍候選人已遭逮 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲22歲男子曾於新聞粉絲專頁留言「砍李眉蓁比砍情敵好」遭警鎖定逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

上個月底早上10點多，有名暱稱為「Andy Drew」的網友，在臉書粉專上留言：「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎章呢！」左營分局事後掌握情資，與候選人服務處聯繫，當天下午3點服務處就派人到分局做筆錄，警方獲報後語刑事警察大隊科技偵查隊共組專案小組，5日鎖定涉案的22歲王姓男子，9日上午前往他的住家，將人查緝到案。

根據了解，這名22歲的王姓男子目前待業，供稱因為情緒失控，才用手機登入帳號後留言，不曉得後果的嚴重性、也強調自己沒有政治傾向，警方5日掌握他住在台中市，9日上午前去送達通知書，並且在他的住處進行偵訊，隔天他在父母陪同下搭高鐵到高雄，並與警方在橋頭地檢會合、接受複訊。

▲▼ 王姓男子涉嫌恐嚇李眉蓁 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲王姓男子（左邊戴帽者）在家人陪同下赴橋頭地檢複訊。（圖／記者黃子倩翻攝）

另外，這週六（8月15日），就是高雄市長補選，為防制地下賭盤影響選舉的公正性，高雄市警局選前規劃查緝賭博專案，從8月6日至11日止、為期六天，統合所有警力及偵查能量，以全力掃蕩賭盤為要點，避免有心人士或幫派份子利用選舉賭盤影響選舉結果，截至8月9日止，共查獲27件143人(職業賭場5件51人、六合彩簽賭4件8人、運動簽賭2件3人、網路賭博8件50人、其他8件31人)，目前選舉賭盤雖還沒有具體案件，不過警方仍依掌握線索持續偵辦中。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／大雷雨來襲！　新北市、桃園市一級淹水警戒
人妻遭惡意逼車！黑衣男下車「狂拍車窗」　網釣出本尊怒反擊
高層全落跑！康友-KY「慘吞3根跌停」　收盤1.8萬張單求賣
獨／首例偵查庭內「喝威士忌睡14hrs」！　檢認定他沒酒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「心靈導師」黃圓映吸金172億、近8000人受害　更二審判刑10年

宜蘭縣重啟口罩令　即日起縣府員工、民眾洽公須戴口罩

缺錢買毒當街搶女騎士皮包　大甲警30分鐘後現身嫌犯嚇呆了

台南人妻遭惡意逼車！黑衣男「狂拍車窗」連環嗆：安那　網釣出本尊怒反擊　

苗栗飯店詐領「秋冬旅遊住宿」補助　送便當招人頭！5業者共詐84筆

獨／首例偵查庭內「喝醉證清白」！200CC威士忌睡14hrs　檢實測認定他沒酒駕

環保局科技大執法！彰化139縣道等4路段「自動偵測」取締噪音開罰

阿里山林鐵道班員工跌落4米深邊坡　森鐵板車救出送醫

向妻求歡遭拒...嗆「找有病女人傳染給妳」！桃園男硬上下場曝

驚悚影片曝...東港女騎士「雨衣勾住」貨車！下秒遭捲入拖行　上下半身分離亡

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

宥勝爬山滑倒受傷「演技大爆發」！　面露痛苦表情…女兒.老婆超心疼

《與惡》姐弟戀！曾沛慈「夢想和男友看棒球」　林哲熹有陰影：妳看過我開球嗎？

「心靈導師」黃圓映吸金172億、近8000人受害　更二審判刑10年

宜蘭縣重啟口罩令　即日起縣府員工、民眾洽公須戴口罩

缺錢買毒當街搶女騎士皮包　大甲警30分鐘後現身嫌犯嚇呆了

台南人妻遭惡意逼車！黑衣男「狂拍車窗」連環嗆：安那　網釣出本尊怒反擊　

苗栗飯店詐領「秋冬旅遊住宿」補助　送便當招人頭！5業者共詐84筆

獨／首例偵查庭內「喝醉證清白」！200CC威士忌睡14hrs　檢實測認定他沒酒駕

環保局科技大執法！彰化139縣道等4路段「自動偵測」取締噪音開罰

阿里山林鐵道班員工跌落4米深邊坡　森鐵板車救出送醫

向妻求歡遭拒...嗆「找有病女人傳染給妳」！桃園男硬上下場曝

驚悚影片曝...東港女騎士「雨衣勾住」貨車！下秒遭捲入拖行　上下半身分離亡

搬家後味道沒變　這3家人氣小吃再入榜米其林比必登

快訊／雨彈炸北台！水利署示警：新北市、桃園市一級淹水警戒

尹熙錫爆被逼到輕生「公司只出面一次就神隱」　網見回應氣炸

「心靈導師」黃圓映吸金172億、近8000人受害　更二審判刑10年

快訊／北北桃午後大雷雨爆發！升級豪雨警戒　15縣市雨彈炸到晚上

阿札爾訪台中國跳腳　蘇貞昌籲中多照顧人民：別破壞區域和平

應對美軍機偵察　解放軍南海「防空實彈射擊演習」　

iPhone 12產季來了！富士康砸重金徵人　內推獎金高達3.9萬

辛度重返訓練中心備戰10月湯優盃　透露嘗試新打法增加變化

遛狗遇德國牧羊犬「瘋狂追咬」　她痛心：養8年的寶貝出門就沒了

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

社會熱門新聞

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

即／板橋15歲國中女校園墜樓搶救中！曾撂話：自己看著辦

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

即／東港騎士遭撞　屍首分離

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

賄款金流大追擊　徐永明簡訊索賄內容曝光

獨／富商遭控夜店下藥性侵　鑑定結果傻眼

國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片

東港女騎士「雨衣勾住遭捲入拖行亡

2軍人涉竊國家隊6千片口罩　深夜遭檢聲押

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

更多熱門

相關新聞

韓團隊幫李眉蓁輔選　他批：把市民當塑膠

韓團隊幫李眉蓁輔選　他批：把市民當塑膠

高雄市長補選倒數4天，國民黨候選人李眉蓁打出韓市府牌，而前高雄市副市長陳雄文則透露，他們在6月11日之後並沒有離開高雄。對此，民進黨候選人陳其邁競選團隊發言人黃文益表示，原來這樣的不正當團隊，一直在操控李眉蓁的選戰，「韓國瑜真的把高雄人當成塑膠」，「說一套做一套團隊一直都在」。

喊寧靜革命！吳益政：中間選民無法接受藍綠候選人

喊寧靜革命！吳益政：中間選民無法接受藍綠候選人

快訊／韓國瑜考慮現身輔選李眉蓁！

快訊／韓國瑜考慮現身輔選李眉蓁！

警抓22歲待業男網路恐嚇　李眉蓁說話了！

警抓22歲待業男網路恐嚇　李眉蓁說話了！

韓國瑜親自拜託！韓市府團隊沒解散李眉蓁站台

韓國瑜親自拜託！韓市府團隊沒解散李眉蓁站台

關鍵字：

高雄左營分局李眉蓁網路留言2020高雄市長補選左營區

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

42個籃球場大「北市生態公園」落成

澎恰恰宣布破產扛億元巨債　楊繡惠給出1建議！

米克拉颱風　停班停課懶人包

民眾退房隔天接飯店來電索賠

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

蔡依林現身農禪寺！緊身上衣「炸出深溝」

更多

最夯影音

更多
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ
吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面