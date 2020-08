芝加哥徹夜暴動「逾百人被捕」2中彈13警掛彩　豪華商業區遭劫門窗破碎一地

▲芝加哥徹夜陷入混亂。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國芝加哥周日晚間至周一凌晨發生暴動,許多人經網路號召後,紛紛湧入豪華商業區進行砸窗、破門、肆意掠奪,甚至發生槍擊事件。一夜下來逾百人被捕、2人中彈、13名警員掛彩。

根據彭博社(Bloomberg)報導,布朗(David Brown)警官於美東時間周一(10日)召開記者會指出,社群網路上流傳針對9日在芝加哥南區(黑人區、普遍貧窮區)有警員涉及的槍擊事件,發起鼓勵衝進北區(白人區、普遍富裕)商業區,進行報復性掠奪的消息。警方在網上注意到後,立即派遣超過400名警員趕赴現場。

▲▼知名時尚品牌「GIORGIO ARMANI」和「SAINT LURENT」的店面都遭砸。(圖/路透)

商店門窗全毀、商品失竊、街道盡是廢棄物與紙箱的景象,徹夜布滿芝加哥北部商業區,包括知名地標「壯麗大道」(Magnificent Mile)─ 芝加哥頭等商業區,高級商店、時裝店、豪華飯店及樓高100曾的芝加哥水塔(Chicago Water Tower)皆座落於此。

布朗警官指出,一名平民和一名警衛在暴動中受槍擊,警方最終逮捕超過100人,13名員警受到輕重傷。

「這是對我們城市的一場攻擊」,與布朗警官共同出席記者會的市長萊特福特(Lori Lightfoot)表示,「這破壞了公共安全,還在市民心中種下了不安全感。同時也破壞了我們恢復城市的努力,這些店不只遭受掠劫,它們之前才因為疫情被迫關門。」

公車、火車進入市中心的路段目前全面禁止,從美東時間10日晚間8點至11日早上6點。橫跨芝加哥河的多處鐵橋也已暫時抬高分開,限制進入市中心的人車。

