吹11級陣風！一圖看米克拉「暴風圈直接影響地區」　鄭明典：颱風持續增強

▲鄭明典貼出澎湖東吉島的風力觀測圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

17縣市豪大雨特報！中央氣象局今天（11日）清晨5時半持續發布「米克拉颱風」海上陸上颱風警報，氣象局說，暴風範圍正籠罩澎湖及金門，對澎湖及金門構成威脅。氣象局長鄭明典則貼出一張圖，表示這是「暴風圈直接影響的特徵。」

陸上警報：澎湖及金門應嚴加戒備並防強風豪雨

請繼續往下閱讀...

海上警報：巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面航行作業船隻應嚴加戒備

豪雨特報：屏東縣、台東縣

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣、金門縣

氣象局說，自10日0時至今晨5時止，各地出現較大陣風包括澎湖望安鄉東吉島和花嶼的11級。氣象局提醒，颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面風浪大，澎湖已有10至11級強陣風，今金門將有11至12級強陣風，請避免前往海邊活動；台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖、蘭嶼、綠島亦有8至10級強陣風出現的機率，請注意。

▼鄭明典說，第6號颱風雲系切邊台灣本島，明顯涵蓋澎湖。（圖／氣象局）

▼鄭明典表示，颱風變強變結實。（圖／氣象局）

鄭明典今晨2時半貼出東吉島的風力觀測圖表示，東吉島進入暴風圈，平均風8級、陣風10級，這是暴風圈直接影響的特徵。他並貼出凌晨的衛星雲圖說，第6號颱風雲系切邊台灣本島，明顯涵蓋澎湖；颱風變強變結實，颱風路徑偏西，影響台灣程度變小，事實上，颱風是持續增強。

氣象局觀測，今晨5時颱風中心位置在金門的南南西方約100公里海面上，以每小時24公里速度向北北西進行，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺（約每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風，7級風暴風半徑120公里。

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預估米克拉上午左右進入福建，原本估有機會通過金門，但預測路徑有比預期再偏西邊一些，應會在金門偏西側一些通過。

▲▼氣象局預估米克拉將登陸福建。（圖／氣象局）

李孟軒說，米克拉比較明顯風力出現在澎湖，接下來金門也會變大，將有11、12級陣風；至於本島以受到颱風外圍環流影響為主，台東今已達到豪雨標準，南部清晨起雨量也會增多。

李孟軒表示，今降雨偏向南部、東南部為主，其他地區偏午後雷陣雨，也可能有短時強降雨，都有局部大雨或豪雨發生機率；今溫度下降一些，預估南部、東南部高溫29至32度，中部以北和東北部約33度。

李孟軒指出，米克拉10日晚間到今晨強度最強，也是最靠近台灣的時候，登陸福建後將逐漸減弱，今下半天有機會減弱成熱帶低壓；周三各地降雨較少，偏向午後雷陣雨，包括各地山區、中部以北有局部大雨發生機率；周四起高壓增強，偏向午後雷雨的天氣型態。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）