米克拉持續增強變結實！全台17縣市豪大雨特報　「本島降雨最顯著」時間曝

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（11日）清晨5時半持續發布「米克拉颱風」海上陸上颱風警報，也對全台17縣市發布豪大雨特報。氣象局長鄭明典表示，米克拉變強、結構變結實。天氣風險公司分析師吳聖宇說，今一整天仍是台灣本島降雨最顯著的一段時間，提醒大家特別注意。

▲氣象局觀測，今晨5時颱風中心位置在金門的南南西方約100公里海面上。（圖／氣象局）

請繼續往下閱讀...

陸上警報：澎湖及金門應嚴加戒備並防強風豪雨

海上警報：巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面航行作業船隻應嚴加戒備



豪雨特報：屏東縣、台東縣

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣、金門縣

氣象局表示，第6號颱風及其外圍環流影響，易有短時強降雨，今屏東縣山區及台東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門及雲林以南地區有局部大雨發生的機率；午後大台北地區及中部以北山區亦有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石、溪水暴漲、雷擊及強陣風。

▲▼氣象局預估米克拉將登陸福建。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨5時颱風中心位置在金門的南南西方約100公里海面上，以每小時24公里速度向北北西進行，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺（約每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風，7級風暴風半徑120公里。

氣象局說，第6號颱風目前中心在金門南方海面，向北北西移動，其暴風範圍正籠罩澎湖及金門，對澎湖及金門構成威脅。鄭明典在臉書貼出衛星雲圖說，颱風變強變結實，颱風路徑偏西，影響台灣程度變小；事實上，颱風是持續增強，留個紀錄。

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預估米克拉上午左右進入福建，原本估有機會通過金門，但預測路徑有比預期再偏西邊一些，應會在金門偏西側一些通過。

▼米克拉暴風範圍今晨正籠罩澎湖及金門。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，米克拉比較明顯風力出現在澎湖，接下來金門也會變大，將有11、12級陣風；至於本島以受到颱風外圍環流影響為主，台東今已達到豪雨標準，南部清晨起雨量也會增多。

李孟軒表示，今降雨偏向南部、東南部為主，其他地區偏午後雷陣雨，也可能有短時強降雨，都有局部大雨或豪雨發生機率；今溫度下降一些，預估南部、東南部高溫29至32度，中部以北和東北部約33度。

李孟軒指出，米克拉10日晚間到今晨強度最強，也是最靠近台灣的時候，登陸福建後將逐漸減弱，今下半天有機會減弱成熱帶低壓；周三各地降雨較少，偏向午後雷陣雨，包括各地山區、中部以北有局部大雨發生機率；周四起高壓增強，偏向午後雷雨的天氣型態。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳聖宇稍早在臉書說，颱風內核結構逐漸建立，目前的結構跟2010年路徑類似、也是在台灣海峽內快速發展加強的莫蘭蒂颱風還有一段差距，但是在它登陸福建沿岸之前仍有再略為增強的可能性。

吳聖宇表示，颱風外圍的雲雨帶結合台灣本島陸地上空發展的熱對流，在10日白天期間已經為各地帶來一波雨勢，預估等到颱風繼續北上，外圍的偏南風仍將會為南部、花東地區、恆春半島等地帶來較明顯的降雨，降雨的時間應該會延續到今一整天。

吳聖宇指出，今中北部、東北部地區也會有降雨機會，如果配合熱對流的發展，也會有局部較大雨勢出現的可能性，因此今一整天仍是台灣本島降雨最顯著的一段時間，提醒大家特別注意；澎湖地區則將受到颱風暴風圈影響，風雨的情況將較為明顯；金門會很接近颱風中心，風雨的現象應該會相當劇烈，提醒這兩個離島的朋友務必要小心。

吳聖宇分析，颱風今晚深入福建後應該很快就會減弱，外圍偏南風強度也將跟著減緩，但是一直到周三，台灣仍在高壓邊緣，大氣還是不穩定，水氣也仍較多，南台灣迎風面地區仍會有短暫陣雨，中北部午後熱對流也還是會比較旺盛，有大雷雨出現的可能性；真正要比較穩定一些，恢復到夏季山區午後局部雷雨的天氣型態，還是要等到周四開始了。