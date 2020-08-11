春風贈百份補給包　挺街友送溫暖

▲在生活日漸回到軌道上的時候，有一群人仍需要你我關心、助他們一臂之力。（圖／春風提供，下同）

生活中心／綜合報導

更迭的四季、春夏秋冬不停交替，只要挺過寒冬，就可以迎來春風，但是，今年的春天似乎來得特別晚，2020過了大半，依舊是充滿變動的一年，人人都想在難以掌握的未知中，尋求生活的穩定，遇上難關時，依然可以看見許多人伸出雙手互相扶助，「雖然不知道眼前的你經歷了什麼，不過我願意支持你一起跨越難關」，一個人的力量雖然微小，卻能展現出強大的信念，讓更多人看見，只要主動給出溫柔，就能傳遞春風。

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▲春風與「人生百味-石頭湯計畫」合作，在發送便當的同時也一併準備「春風溫柔補給包」。

這段時間以來，我們已經習慣一種全新的生活模式與人際距離，在大家開始慢慢恢復生活的時候，街頭上仍有一群人無法單靠己力完成，以「溫柔和煦如春天微風」的品牌形象為人所知的「春風Andante」，決定與持續關注無家者與剩食議題的「人生百味-石頭湯計畫」合作，在發送便當的同時也一併發送「春風溫柔補給包」，並號召網友留言，親筆寫下對街頭朋友們的溫暖鼓勵。

以「沒有人是座孤島」的核心概念出發，人生百味集結起每個有志者的力量，「集力使力，點亮街頭」，不僅推出「石頭湯計畫」，替生活在街頭的人們煮一頓美味的家常菜，搭起人與人之間的橋樑，串連起每一座「孤島」。春風更以「溫柔陪伴」為出發點，替街頭朋友們準備了「春風溫柔補給包」，並在網路上發起號召，呼籲網友留言寫下溫柔小語，讓暖心的鼓勵言語能留在每一位需要愛的人心裡。

▲親手將正能量傳遞出去、給予溫暖的鼓勵，讓他們知道自己是被支持的。

出發前，將春風抗菌洗手慕斯、袖珍包面紙、抗菌噴霧、口罩、鼓勵卡片……等，一樣一樣仔細清點、裝箱，網友們的鼓勵留言，也藉由工作人員親手一筆一畫寫上，並一盒一盒將正能量傳遞出去，小小的盒子裡面乘載了滿滿的心意，而他們在接受到這樣溫柔的鼓勵之後也露出了笑容，並開始侃侃而談，與工作人員分享自己的故事，這些難得展露的笑容，讓人看見溫柔相伴的力量。

▲親筆寫下的文字，就是最暖心的祝福。

與其猛力鼓舞、或是深究他人內心的傷痛，其實人們需要的只是一點加油打氣，並知道「有人正在支持、陪伴著我」，「春風Andante」一直以來都以「用溫柔呵護最愛」為精神，呵護家人、愛人、朋友，春天裡的微風，更象徵著「新生」，春風此次共準備200份「春風溫柔補給包」提供給「人生百味」進行發送運用。

雖然世界處在一個嚴峻且未知的時刻，春風站出來將每個人的溫柔連結在一起，並帶來如同生意盎然的春天一般繽紛的生命力，只要在生活中添加一點暖心的能量，就可以看見更多美好，春風將每個人的溫柔連結在一起，雖然春天遲來了，但相信春風一直都在。