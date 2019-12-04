青春無敵！抱緊對方就能抵檔全世界　春風新廣告神結尾「媲美泰國、日本廣告」　討論度熱炸！

▲陪伴我們超過20年的春風衛生紙，推出最新廣告，超有創意的結局出乎意料，讓網友驚呼「厲害」。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

▲春風衛生紙新廣告，勾起網友們記憶中的青春身影與義無反顧的堅定愛情。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

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近期網路上瘋傳一段影片，一對穿著制服、青春無敵的學生情侶，即使在通勤時段、擁擠搖晃的公車上，也不吝展現濃烈的愛，一路上兩個人緊緊抱在一起，就算急煞、甩尾都無法撼動，讓許多人回憶起自己也曾經談過這樣的戀愛，引發高度共鳴。無論何時何地，都只想跟心愛的他黏在一起，難分難捨、堅定不移，即使末日來臨，也要義無反顧愛下去。這支討論熱度超高的影片，原來是春風衛生紙的新廣告，用如膠似漆的愛來象徵春風衛生紙的柔韌堅定，讓網友紛紛表示「我覺得有厲害到」、「結局讓人出乎意料」。

春風衛生紙陪伴大家已超過20年，只要看到黃色包裝、如蝴蝶飛舞的線條、隨著微風流動的字跡，馬上就會知道是「春風」，春風衛生紙近期以難分難捨的愛情為主題推出最新形象廣告，主角為一對身穿制服緊緊抱在一起的學生情侶，不管是被球打到或是被路人側目，就連在通勤時間的公車上也緊緊抱著彼此，就算緊急煞車仍然不動如山，直到天空開始打雷、風雲變色，他們依舊不為所動，連警察都無法將兩人分開，青春無敵的愛情，彷彿可以對抗整個世界，吸引上千網友留言「虐狗廣告」、「哇～感覺很浪漫，讓我懷念讀書的時期」、「堅定不移的愛情人人都嚮往，用溫柔呵護愛是美好的」。

最後，一直分不開的小情侶被送到一個房間裡，沒想到裡面滿滿都是緊抱彼此的情侶、家人，原來是用溫柔的擁抱、展現堅韌的情感，如同春風衛生紙的長短纖紙漿黃金配比與製程，讓紙張柔韌不易破，超有創意的結局讓網友們驚呼「哈哈～這廣告真的好讚！分不開的情人～就像春風衛生紙一樣！堅韌，分不開」、「堅定不移的愛情就像柔軟又強韌的衛生紙，看完留下深刻印象」、「真正的愛，就是要這樣柔韌不易斷」。影片中的濃烈情感，除了勾起網友回憶，同時也表達紙質的韌性及柔軟，超過20年的春風衛生紙品牌，更是從青春陪伴大家到現在，如同你心中那段年少歲月裡柔軟而堅定的愛情。

春風衛生紙獨家的長短纖比例與製程，讓衛生紙紙張更柔韌，特殊的壓花技術讓紙張摸起來舒適且層次豐富，柔膚的觸感就像春風輕撫臉頰的戀愛感，更讓鄉民們在PTT上大讚「春風比較不會有屑屑」、「最喜歡春風！」、「真的厚又不易破」、「春風，試過很多牌，還是春風習慣」，網友一致認證「手感佳」且不易掉屑，遇到水容易分散，也能安心丟入馬桶。春風衛生紙獲ISO品質驗證，各項家庭用紙也獲得CNS國家認證，拒用熱帶雨林漿、運用風力發電潔淨能源的堅持，得到許多死忠愛用者的支持。

即日起至2020/1/2，買春風全系列商品，單筆滿$158並上網登錄發票就有機會抽中iPhone11Pro、Dyson吸塵器等多項好禮，登錄越多中獎機會越高！抽一張春風，回味青春記憶裡溫柔貼心、堅定不移的熱血愛情。

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