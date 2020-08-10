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米克拉打亂交通！澎湖、金門航線明午前取消　探索夢號1300人馬祖行改花蓮

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▲▼民國109年08月10日17時30分第六號颱風第4報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布米克拉海上陸上颱風警報，今晚起至明天颱風離台灣最近。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：19:15

受米克拉颱風影響，華信、立榮航空公布11日航班異動，其中，飛往澎湖航班上午9點前全面取消；飛往金門航班則是中午12點30分前全取消。另外，航港局表示，原先探索夢號馬祖行程受颱風影響確定改至花蓮，全船1300多位旅客已回船，晚間7點開船。

請繼續往下閱讀...

航港局晚間也通報，因第6號颱風米克拉預測路徑直撲馬祖，探索夢號馬祖行程確定改至花蓮。全船1300多位旅客，18:30旅客已全數回船，19:00開船。

▲▼探索夢號。（圖／航港局提供）

▲▼颱風影響，探索夢號馬祖行程確定改至花蓮。（圖／航港局提供）

▲▼探索夢號。（圖／航港局提供）

船運部分，今日共有4航線，計16航次停航。其中，基隆-馬祖部分停航，開航1航次，停航1航次；水頭-九宮部分停航，共計開航54航次，停航4航次；東港-小琉球部分停航，共計開航32航次，停航6航次；鹽埔-小琉球部分停航，共計開航9航次，停航5航次。

航港局表示，預估明日（8月11日）共有4航線，計14航次停航。基隆-馬祖全部停航，影響1航次；後壁湖-蘭嶼部分停航，共計開航6航次、停航2航次；高雄-馬公全部停航，影響2航次；東港-小琉球部分停航，共計開航29航次、停航9航次。

華信航空11日國內航線異動

台北／台中／高雄飛往澎湖航班：
上午09:00前取消

台北／台中飛往金門航班：
中午12:30前取消

▲▼華信航空。（圖／華信航空提供）

▲受颱風影響，華信航空11日飛往澎湖、金門航班有異動。（圖／華信航空提供）

華信表示，將視天候狀況隨時調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空網站： www.mandarin-airlines.com查詢最新航班資訊，或洽客服專線412-8008（手機加撥02）。

立榮航空則表示，因受米克拉颱風影響，11日國內線航班異動，台灣本島往返澎湖航班，上午09:00前取消；台灣本島往返金門航班，中午12:30前取消。

民航局統計，受米克拉颱風影響，今日截至1800，國內線取消13架次、延誤3架次，國際暨兩岸航線未受影響。

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