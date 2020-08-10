米克拉路徑似2001年中颱奇比　沒地形破壞...曾掃沉上百艘漁船14人亡

▲米克拉颱風持續發布海陸警。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

氣象局持續發布米克拉海上陸上颱風警報，今天深夜到明天清晨將是颱風離台灣最近時候，颱風中心預估將從澎湖近海通過。由於這樣的路徑沒受地形破壞，氣象局長鄭明典警告，容易有意外，民眾要特別小心，另外，米克拉走法類似過去2001年的中度颱風奇比，根據紀錄，當時共造成14人死亡、16人失蹤、124人受傷，109艘漁船沉沒及4艘在澎湖海域的遊艇，以及貝里斯籍的貨輪在安平外海沉沒。

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▲米克拉颱風路徑預報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員張承傳表示，米克拉強度過去一段時間有略為變強，未來仍還有增強空間，今天深夜到明天清晨這段時間是颱風離台灣最近時刻，預估颱風中心將從澎湖近海通過，這樣的走法澎湖、金門以及南部、東南部都要注意強風豪雨發生。

氣象局長鄭明典也警告，由於是西南方上來的颱風，沒有經過地形破壞，通常容易有意外，雖然氣象局有掌握，但民眾還是要小心，尤其是港灣區會有些強陣風發生。

▲2001年奇比颱風路徑。（圖／翻攝自NCDR）

米克拉後半段路徑走法類似於1997年卡斯颱風、2001年中颱奇比以及2009年蓮花颱風。其中，奇比颱風形成後向西北方向移動，中心進入巴士海峽後偏西，再以偏北方向通過台灣海峽，由馬祖附近進入大陸。

根據內政部消防署資料，當時奇比颱風共造成14人死亡、16人失蹤、124人受傷，109艘漁船沉沒及4艘在澎湖海域的遊艇，以及貝里斯籍的貨輪在安平外海沉沒。

此外，台南新化、龍奇及左鎮山區部分道路坍方、路基掏空，根據農委會統計，奇比颱風也造成農林漁牧產物損失共492,753千元。

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