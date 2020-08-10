影／「阿札爾稱呼蔡總統毫無疑義」　總統府：拼音與發音的問題

記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾10日上午於總統府發表談話，國民黨指控他在第一時間以「習總統」稱呼總統蔡英文。對此，總統府發言人張惇涵表示，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義。

▲蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／翻攝ETtoday直播）



針對阿札爾的談話，國民黨認為，他在第一時間以「習總統」稱呼蔡英文，他們感到非常錯愕，無法認同，並呼籲總統府應嚴正向美方抗議，並清楚說明中華民國總統姓蔡不姓習。

張惇涵表示，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義，建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

▼美國衛生部長於總統府內發表談話講稿原文，並無所謂稱呼總統蔡英文為「習總統」的狀況。（圖／記者陶本和翻攝）



此外，根據阿札爾講稿原文，確定是稱呼「President Tsai」，同時也有特別標註讀法「ts-eye」。黨政人士表示，可以理解極少部分政治立場不同的人的心情，但畢竟外交是所有國人的事，政黨對內競爭，但應該一致對外，台美關係升溫，是國人共同努力的成果，這種雞鳴狗盜的帶風向，只凸顯當事人的淺薄與無知。

黨政人士嘲諷地說，國民黨跟部分媒體，顯然是內建「習以為常」電子字典，只要聽起來相似，都會自動翻譯成「習近平」。

▼美國衛生部長阿札爾車隊抵達總統府。（圖／記者張榮恩攝）

