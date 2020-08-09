頭份老旅館「午夜門禁」遊客被關門外...清晨5點半才開門！她怒PO網引論戰

▲苗栗縣頭份市1間有60年歷史的老旅館，因生意欠佳且人手不足，實行午夜門禁制度，讓外地來的遊客整夜被關在外面，不得其門而入。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名白姓女子，8日因朋友來苗栗遊玩，遂幫忙訂了1間有60年歷史的老旅館；怎知老旅館竟有門禁時間，結果友人被關在外面1晚沒辦法回到旅社睡覺，一直等到早上5點半才有人開門，氣得白女上網痛罵店家，也引發網友議論紛紛。

白女在臉書《我是頭份人》上PO表示，自己的朋友大老遠從外地來苗栗找她，遂在附近找了1間老旅館投宿；不料，這朋友深夜外出購物回來時，卻遭旅館關在門外整夜沒門可進，直到早上5點30分才有人開門，氣得大罵店家有夠爛，都沒告知有門禁時間，更對來訪友人感到非常抱歉。

請繼續往下閱讀...

不過此文一PO，網友立刻分成2派，有人認為「扯爆了，第一次聽到旅館有門禁的」、「真是客家精神」、「頭份最爛旅館」等等，但也有人覺得「這麼舊還去，不是自找的嗎」、「明明招牌上就有電話，怎還會被關整夜」、「一分錢，一份貨！」

▲▼白女氣得將過程全PO上網，引發民眾議論；業者也表示，招牌上都有留電話，可以打電話請人開門 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

旅館業者也回應，經營這間旅館將近60個年頭，因為生意越來越差，也沒有人手可以顧下半夜時間，才會在午夜12點實施門禁；不過這些都會在旅客入住時會先告知；況且，只要打一通電話進來，還是會有人幫忙開門，怎樣也想不到為何會發生整夜沒門可進的狀況產生。

旅館商業同業公會理事長張喜慶指出，基本上旅館是不能設門禁，除非是生意不好或者是缺乏人力才會出此下策，如果店家設置門禁一定要公告告知旅客，也要留聯絡人電話，這樣才不會造成業者和消費者間的糾紛。

周日＝自然美日，Her今天推出「自然美積雪草煥活超導晶露30ml X 2瓶」，原價1960元，特價599元。

►有錢不還惹毛他…子幫母撒金紙討債2000萬 沒要到錢反吃官司



