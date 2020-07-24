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苗縣首家正子造影中心揭牌　打造完整癌症醫療

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▲在徐志榮立委、徐耀昌縣長等貴賓見證下，共同為正子造影中心揭牌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲在徐志榮立委、徐耀昌縣長等貴賓見證下，共同為正子造影中心揭牌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市大千醫院自2009年開始，歷經10年的在地深耕，耗資超過5億5千萬元，從軟硬體、設施設備到專業人才，全力打造與醫學中心同等級的癌症治療團隊與設備。不僅在2014年成立苗栗縣首家核子醫學中心，也在2017年成為苗栗縣首家癌症品質認證醫院，更在2020年成立苗栗縣首家正子造影中心。

大千癌症中心主任黃明立表示，大千於2009年成立放射腫瘤科，並引進最新放射線治療儀器「銳速刀-迅弧治療技術（Rapid Arc）」，也同步推展安寧照護，接著2012年設立血液腫瘤科，提供完善的癌症藥物治療，2014年引進核子醫學檢查設備，提升癌症分期的準確性，今年更創立正子造影中心，讓癌症診療又往前邁進一大步。

大千核子醫學科主任趙剛宏表示，癌症病人經手術或化、放療治療後，後續對於是否有復發或轉移的追蹤，也是非常重要的。為了讓癌症病人不須舟車勞頓到外縣市進行後續追蹤檢查，大千特成立苗栗縣首家正子造影中心，引進與醫學中心同等級的正子斷層造影設備，搭配病人治療狀況，協助進行後續追蹤，並規劃適當的治療方式，幫助病人獲得更完善的照護。

根據研究指出，正子斷層造影檢查可改變將近三成的癌症分期，比傳統檢查更精準，能在術前協助療程評估，使治療更有成效，也能預測病人的預後狀況，協助維持生活品質；正子造影除了使用於癌症相關診療之外，也可應用於心臟科（偵測冠狀動脈疾病及心肌存活細胞）、神經科（腦中風、癲癇症、失智症、巴金森氏症）及精神疾病等，提供民眾更廣泛及完善的醫療照護。

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