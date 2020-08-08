蘋果頭戴式耳機AirPods Studio細節曝光　定價1.1萬有找！

▲AirPods是蘋果近年的超人氣產品之一，不少人期待「AirPods Studio」的廬山真面目。（示意圖／路透社）

財經中心／綜合報導

AirPods是蘋果近年的超人氣產品之一，越來越多消息陸續傳出蘋果將推出頭戴式無線耳機「AirPods Studio」，一名爆料達人也指出，該款耳機新品可望在10月正式發表，預計售價為349美元（約新台幣1萬273元）。

爆料達人Komiya近期在推特上曝光更多AirPods Studio的相關細節，指蘋果新款頭戴式耳機的顏色，應維持白色、太空灰的風格，同時音質相當出色，且搭載「H1X」的晶片，效能將比目前AirPods Pro用的H1晶片來的好。

貼文也指出，AirPods Studio傳出於10月正式發表，預定在10月下旬或11月上旬出貨；至於外界最為關注的售價，預計定在349美元（約新台幣1萬273元）。

先前外媒《MacRumors》報導也指出，AirPods Studio預計將會成為蘋果今年的重要新產品之一，價格預估為349美元，並有2個不同的版本，其中AirPods Studio部分，提供更重視音質性能與使用體驗的用戶。

另一款頭戴式降噪的Beats Studio 3 Wireless，將鎖定在運動耳機用戶為訴求，2款價格大約都落在萬元左右，不過就產品特色功能仍有所區隔差異。