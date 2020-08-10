　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／川普支持台灣模式加入全球防疫　蔡英文府內接見美國衛生部長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日傍晚率團抵達台灣，他搭乘美國空軍C-40B行政專機，機尾漆有美國國旗，這象徵美國官方身份正式訪問，具重要意義。訪團的第一個行程，將於10日上午10點整入總統府晉見總統蔡英文，《ETtoday新聞雲》也會全程直播，見證歷史時刻。

▲▼美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）

▲美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）

阿札爾本次訪問台灣，是1979年以來訪台層級最高，也是6年來首位訪問台灣的美方內閣官員；根據美國《總統繼任法》，衛生部長職位是美國總統繼位順序排名第12名，高於曾經來台參訪的能源部長、經濟部長等官員。

根據日本《產經新聞》報導，阿札爾是在中國大陸強烈反對下抵台訪問，他將與蔡英文總統以及應對新型冠狀病毒的相關官員展開會談，並針對取代世界衛生組織（WHO）、成立新國際組織的可能性交換意見。不過，總統府於9日深夜回應，「報導屬傳言」，否認這項說法。

但是，阿札爾的訪團搭乘的是美國空軍C-40B行政專機，特別的在於，它的機尾漆有美國國旗，這代表美國官方身份正式訪問台灣，具有象徵性意義。

在專機停妥後，訪團依序走下機梯，阿札爾下機時，AIT處長酈英傑、衛福部疾病管制署長周志浩、外交部北美司司長徐佑典、外交部政務次長田中光等人，都已在停機坪等候，雙方都配戴口罩，且遵守防疫規範不握手，僅有拱手致意。

▲▼美國衛生部長阿札爾車隊抵達總統府。（圖／記者張榮恩攝）

▲美國衛生部長阿札爾車隊抵達總統府。（圖／記者張榮恩攝）

本次阿札爾訪問台灣，雖然不需隔離14天，但仍需經過2次採檢，並且團員行程避免接觸民眾；在訪團下機之後，搭上外交部準備的專車直奔位於大直的萬豪飯店休息，而周邊也早已規劃警力維安，確保訪團的安全。

在10日的行程規劃上，第一個行程則上午10點，入總統府晉見總統蔡英文；結束之後，訪團預計下午3時，前往疫情指揮中心，屆時由疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中接待，雙方將進行「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」

▼美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
米克拉颱風襲來　全台22縣市明「停班停課」懶人包一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連勝文讚阿札爾訪台「外交突破」　籲蔡英文和官員隔離14天

連勝文喊話美國：大選後來台、供疫苗　才稱得上真朋友

米克拉颱風逼近台灣　國防部：3.5萬兵力待命防災

蔡英文被稱「習總統」？　羅智強：非常訝異總統府硬拗、帶風向

連署書才剛送中選會…罷捷團體突「取消擺攤」！原因曝光

共機「殲11、殲10」越海峽中線　總統府：破壞區域穩定和平

民進黨智庫公布人事　林右昌、洪耀福出任副董事長

阿札爾訪台　馬英九：希望看到美國有更多具體行動

國民黨批不敢簽反貪切結書　陳其邁陣營反擊：貪污大本營害怕想起來？

「解放軍攻台首戰即終戰」　馬英九：美軍根本不可能來

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

連勝文讚阿札爾訪台「外交突破」　籲蔡英文和官員隔離14天

連勝文喊話美國：大選後來台、供疫苗　才稱得上真朋友

米克拉颱風逼近台灣　國防部：3.5萬兵力待命防災

蔡英文被稱「習總統」？　羅智強：非常訝異總統府硬拗、帶風向

連署書才剛送中選會…罷捷團體突「取消擺攤」！原因曝光

共機「殲11、殲10」越海峽中線　總統府：破壞區域穩定和平

民進黨智庫公布人事　林右昌、洪耀福出任副董事長

阿札爾訪台　馬英九：希望看到美國有更多具體行動

國民黨批不敢簽反貪切結書　陳其邁陣營反擊：貪污大本營害怕想起來？

「解放軍攻台首戰即終戰」　馬英九：美軍根本不可能來

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

男星結婚20年被爆「出軌美女演員」　疑牽手進飯店…經紀公司火速回應

迴光返照＝生命最後一搏！醫淚曝「極大反差」：又要看家屬一次次失去摯愛

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

遭珉娥指控是「旁觀者」！　雪炫被要求退出新戲《日與夜》…電視台回應了

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

政治熱門新聞

《產經》：台美將討論新國際組織　取代WHO

快訊／蔡英文接見美國衛生部長　共軍殲11、殲10踰越海峽中線

森喜朗弔唁李登輝「手背有玄機」台大醫：真情流露

台美討論取代WHO新組織　總統府回應

藍營指控阿札爾稱蔡英文「習總統」　講稿原文看這裡

美軍專機C-40B在台過夜　藏特別意義

美衛生部長檢測結果出爐！　深夜推文讚台灣

快訊／第6號颱風已在門口！　蘇貞昌急奔氣象局視察

美衛生部長阿札爾稱蔡英文「習總統」　國民黨：錯愕

影片還原／國民黨指控阿札爾口誤　稱呼蔡英文為「習總統」

「解放軍攻台首戰即終戰」　馬英九：美軍不可能來

國民黨指控阿札爾稱蔡英文「習總統」　總統府揭真相

快訊／阿札爾火速推特「美國對台灣強力支持」

高雄海水沖馬桶？　他提3點打臉李眉蓁

更多熱門

相關新聞

美國衛生部長明10點晉見蔡英文　下午簽署衛生合作備忘錄

美國衛生部長明10點晉見蔡英文　下午簽署衛生合作備忘錄

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日傍晚率團抵達台灣，他搭乘美國空軍C-40B行政專機，機尾漆有美國國旗，這象徵美國官方身份正式訪問，具重要意義。訪團一行下機後，也火速搭乘專車赴萬豪飯店休息，10日上午將入府晉見總統蔡英文。

森喜朗人生首購日本漫畫雜誌「產地直送」蔡英文

森喜朗人生首購日本漫畫雜誌「產地直送」蔡英文

LIVE／日本前首相森喜朗率團弔唁李登輝　發表談話

LIVE／日本前首相森喜朗率團弔唁李登輝　發表談話

LIVE／川普代表團訪台　美國衛生部長專機提早1小時抵達

LIVE／川普代表團訪台　美國衛生部長專機提早1小時抵達

蔡英文接見前日本首相森喜朗：支持明年東京奧運順利復辦

蔡英文接見前日本首相森喜朗：支持明年東京奧運順利復辦

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面