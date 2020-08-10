LIVE／川普支持台灣模式加入全球防疫　蔡英文府內接見美國衛生部長

記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日傍晚率團抵達台灣，他搭乘美國空軍C-40B行政專機，機尾漆有美國國旗，這象徵美國官方身份正式訪問，具重要意義。訪團的第一個行程，將於10日上午10點整入總統府晉見總統蔡英文，《ETtoday新聞雲》也會全程直播，見證歷史時刻。

▲美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）



阿札爾本次訪問台灣，是1979年以來訪台層級最高，也是6年來首位訪問台灣的美方內閣官員；根據美國《總統繼任法》，衛生部長職位是美國總統繼位順序排名第12名，高於曾經來台參訪的能源部長、經濟部長等官員。

根據日本《產經新聞》報導，阿札爾是在中國大陸強烈反對下抵台訪問，他將與蔡英文總統以及應對新型冠狀病毒的相關官員展開會談，並針對取代世界衛生組織（WHO）、成立新國際組織的可能性交換意見。不過，總統府於9日深夜回應，「報導屬傳言」，否認這項說法。

但是，阿札爾的訪團搭乘的是美國空軍C-40B行政專機，特別的在於，它的機尾漆有美國國旗，這代表美國官方身份正式訪問台灣，具有象徵性意義。

在專機停妥後，訪團依序走下機梯，阿札爾下機時，AIT處長酈英傑、衛福部疾病管制署長周志浩、外交部北美司司長徐佑典、外交部政務次長田中光等人，都已在停機坪等候，雙方都配戴口罩，且遵守防疫規範不握手，僅有拱手致意。

▲美國衛生部長阿札爾車隊抵達總統府。（圖／記者張榮恩攝）



本次阿札爾訪問台灣，雖然不需隔離14天，但仍需經過2次採檢，並且團員行程避免接觸民眾；在訪團下機之後，搭上外交部準備的專車直奔位於大直的萬豪飯店休息，而周邊也早已規劃警力維安，確保訪團的安全。

在10日的行程規劃上，第一個行程則上午10點，入總統府晉見總統蔡英文；結束之後，訪團預計下午3時，前往疫情指揮中心，屆時由疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中接待，雙方將進行「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」。

▼美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）

