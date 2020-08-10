北市「違反交通號誌指示」致死7件　警局提醒駕駛轉彎前2動作

▲不少人因違反交通號誌指示行駛而發生事故。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃巈禾／台北報導

經統計，109年1-7月台北市交通事故較108年同期減少1054件，A1交通事故亦減少16件，惟違反交通號誌指示行駛之肇事死亡案件已發生7件，因此，台北市政府警察局持續推動「違反號誌管制」及「未禮讓行人」執法取締，並配合相關之宣導作為，並提醒駕駛人轉彎前要做到2項動作。

中正第一分局表示，汽車駕駛人轉彎時，常因「A柱」遮蔽駕駛人視線造成事故發生，於道路上駕車除應遵守交通號誌指示行駛外，在轉彎前及接近行人穿越道時應做到「減速注意」、「擺頭確認」，等二項動作，確實看清有無行進之車輛或行人，以預防意外事故發生。

另外，為加強駕駛人安全防禦駕駛、高齡長者交通安全及防詐騙觀念，中正第一分局特利用「2020國家地理路跑-世界地球日50週年」路跑活動，假凱達格蘭大道辦理「遵守規則平安行、駕車禮讓天使心」交通安全暨犯罪預防大型宣導活動，並於活動中舉辦有獎問答及棒球九宮格等遊戲與民眾互動，藉以加深民眾安全駕駛觀念、防詐騙知識及增進警民關係，答對問題或遊戲過關者均可獲得各式宣導獎品，並藉由獎品上宣導標語及發送之宣導折頁提醒民眾遵守交通規則、預防詐騙，以期降低事故發生率及詐騙案件之發生。

中正第一分局呼籲駕駛，行經路口應減速慢行，注意道路上是否有行人穿越，遵守號誌指示行進，並加強留意周邊車輛與行人狀況，禮讓行人優先通行，另提醒銀髮族夜間或晨昏外出時，應穿著較明顯、鮮艷的衣服、褲子（亮色系衣、褲），並攜帶反光手環、反光帽，騎乘自行車亦應加裝警示燈，以提高能見度，及引起其他駕駛人注意，以確保行車及用路人安全。