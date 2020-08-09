低壓帶甩雨彈連炸3天　氣象局示警「下雨時程」：周二全台防豪雨突襲

▲低壓帶周一起影響台灣，南部、台東降雨最劇烈，慎防短時豪雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

薔蜜颱風今天從日本琉球海面快速北上遠離，但跟隨在後的低壓帶馬上就要北抬影響台灣。氣象局指出，周一以南部、台東雨勢較大，會有大雨甚至短時豪雨發生，周二全台都會有明顯雨勢，周三整體雨勢稍趨緩，但西半部仍要防大雨出現。





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▲薔蜜颱風快閃北上，對台灣無直接影響。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒指出，薔蜜颱風以每小時40-50公里持續向北移動，預計明天下午登陸韓國，對台灣無直接影響。不過，颱風北上後，南邊低壓帶跟著上來，明起到周三全台天氣不穩。

其中，菲律賓西邊有低壓發展，氣象局預期會達到熱帶性低氣壓強度，以明天距離台灣最近，路徑上仍有變數，若更為接近台灣的話，帶來的降雨會更顯著。

▲氣象局提醒一周天氣，8/10-8/12各地雨勢出爐。（圖／中央氣象局）

周一受到低壓帶逐漸影響，南部、台東雨勢較大且降雨時間長，會有大雨甚至短時豪雨出現，其他地方也可能出現較大雨勢。北部、東北部及東部降雨則偏午後雷陣雨為主。周二不只是南部跟台東，而是全台都會有明顯雨勢，皆要留意大雨或短時豪雨發生。

周三隨著低壓帶減弱，整體雨勢稍微趨緩，西半部仍有大雨出現的可能。周四之後太平洋高壓增強，天氣恢復穩定，午後雷陣雨區為西半部地區及東半部山區，但南部、台東因受到海面雲系影響，降雨不僅於午後。

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