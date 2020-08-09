美衛生部長訪台免隔離14天　洪秀柱：他來台灣能做什麼？

▲美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）今天傍晚將抵達台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊蕓／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日傍晚率團抵達台灣，但阿札爾一行入境檢附登機前三天陰性證明及機場篩檢，不用居家檢疫14天，引發疑慮。對此，前國民黨主席洪秀柱質疑，美國現在是全世界確診人數最高的國家，「在這麼嚴峻的情勢下，阿札爾部長來台無需隔離入境的目的到底是什麼？他來台灣能做什麼？」此外，她也喊話美國，希望能為台海穩定貢獻一份心力，不要為了選舉，將台灣的安全與台海穩定當作「可割可棄」的祭品。

洪秀柱在臉書發文表示，身為中華民國的一份子，「有朋自遠方來」本是值得開心的事，也應該歡迎阿札爾部長來到台灣，然而，民眾的質疑並非無的放矢，美國現在是全世界確診人數最高的國家，確診人數已經近五百萬人，連白宮國家安全顧問歐布萊恩都確診，「在這麼嚴峻的情勢下，阿札爾部長來台無需隔離入境的目的到底是什麼？他來台灣能做什麼？這都無法說清楚，讓人怎麼支持？」

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）

洪秀柱提到，最近以來，川普政府因為進入大選的最後階段，選情不利，所以連續出現了一些令人匪夷所思的政策，不僅和大陸搞得不可開交，還把台灣的未來也捲進這一泥塘漩渦中。

洪秀柱說，美國的聯邦眾議院所謂的「中國工作小組」主席麥考爾，對川普政府的台灣政策給了一個注腳：「對中國的最嚴厲懲罰，就是承認台灣獨立」。這是開什麼玩笑？我們的前途、兩岸的未來是給美國政客拿來做工具用的嗎？

洪秀柱表示，如果川普政府對未來的兩岸、亞太的穩定還存有善心，應該有的做法是規勸民進黨政府，不要再在兩岸議題上做一些無意義的挑釁動作；例如陳時中的「外交泡泡」，日本的政治人物也用這「外交泡泡」來到台灣弔唁李登輝前總統；但是在台灣已有學籍的陸生，卻無法回到學校完成學業，在台灣有親人的「小明們」也無法回台灣與家人團聚，從境外生返台就學的政策反覆，就足以得知民進黨政府甘願扮演美國的棋子，完全不顧民眾的權益，稍有良知的台灣人，都無法認同這樣的差別待遇，也無法接受中央疫情指揮中心的雙重標準。

洪秀柱強調，阿札爾部長此行既成定局，未來疫情的控管交流上，尚不知雙方將如何處理，但仍希望美國方面能夠為台海的穩定貢獻一份心力，不要為了年底將至的選舉，將台灣的安全與台海穩定當作「可割可棄」的祭品。