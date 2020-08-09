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森喜朗率團追悼李登輝　外交部：印證台日間的堅實友情

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記者黃巈禾／台北報導

日本前首相森喜朗率領跨黨派國會議員團一行共11名，搭乘專機於9日下午2時40分抵達松山機場，4時晉見總統蔡英文，5時至台北賓館追思會場向前總統李登輝致悼，隨後於6時30分原機返日。對此，外交部表示，印證台日之間的堅實友情。

▲▼日本弔唁李登輝訪台團,訪團代表日本前首相森喜朗。（圖／記者李毓康攝）

▲日本前首相森喜朗率團來台弔唁李登輝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日本弔唁李登輝訪台團,訪團代表日本前首相森喜朗,醫護人員在入口處為日方團員噴酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規定，要求全團人員戴口罩、消毒。（圖／記者李毓康攝）

日本弔唁團成員包括，前首相森喜朗、日華議員懇談會會長古屋圭司眾議員、岸信夫眾議員、衛藤征士郎眾議員、富田茂之眾議員、中川正春眾議員、榛葉賀津也參議員、石井章參議員、中山泰秀眾議員、長島昭久眾議員及日本台灣交流協會理事長谷崎泰明計11位，由自民黨、公明黨、立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會等日本主要政黨組成。

外交部表示，該團此次當天往返，完全遵守我國防疫規定，全團於出發前二日取得核酸檢驗（PCR）陰性證明，全程搭乘專機及專車，在台停留期間隔絕與我社區接觸，並且全團配戴口罩，晉見及弔唁時也保持安全社交距離，貫徹防疫規範，外交部依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規定，在符合防疫標準，並在保護台日雙方人員及國人安全的前提下，依國際外交禮儀妥善接待。

▲▼日本弔唁李登輝訪台團,訪團代表日本前首相森喜朗,醫護人員在入口處為日方團員噴酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲日本弔唁李登輝訪台團赴台北賓館，醫護人員在入口處為團員噴酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

外交部指出，蔡英文接見森喜朗一行時，表達歡迎及感謝之意，同時指出台日關係密切友好，對於日本政府及日華議員懇談會對我國的支持表達謝意，期盼雙方關係在堅定友誼的基礎上持續向前邁進；森喜朗及古屋會長均感謝我國在防疫期間採取特別措施迎接日方弔唁團，並表示過去蒙受李登輝諸多教益，至表尊敬及悼念，台日雙方友誼深植民心，至盼今後雙方情誼世代相傳，綿延不絕。

外交部提到，日本弔唁團為避免接觸一般民眾，於下午5時台北賓館停止對一般民眾開放後前往弔唁，森喜朗在李登輝靈前獻花後朗讀弔辭，現場氣氛莊嚴肅穆，弔唁團結束靈前致意後，森喜朗也向在場媒體表示，李登輝曾提到日本要對自己有自信，要積極對國際社會有所貢獻，這些鼓勵是日本能達成今日成就的重要基礎，這些談話，充分顯露森喜朗及日方對李登輝景仰哀悼之意及緬懷追思之情。

▲▼日本弔唁李登輝訪台團,岸信夫。（圖／記者李毓康攝）

▲日本眾議員、首相安倍晉三胞弟岸信夫。（圖／記者李毓康攝）

外交部提及，日方此次由森喜朗率團專程訪台追悼李登輝，是來自海外第一團，深具意義，印證台日間的堅實友情及緊密夥伴關係，並顯示雙方對台日關係的重視，外交部再次表達由衷感謝，我國今後將在台日既有的厚實基礎上，不斷擴大並深化雙方各方面的交流與合作，促進雙方關係繼續穏定發展。

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