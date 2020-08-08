埔里2歲女童遭酒駕拖輾慘死！　母「整晚歇斯底里」：到現在都不敢看畫面

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮大坪頂百香果產區農路7日下午發生一起酒駕死亡車禍，46歲張姓男子酒駕輾斃一名年僅2歲的小女童，還一度將女童拖行數公尺，導致其頭部重創，送醫後宣告不治身亡。女童母親事後悲痛表示，事發後整晚歇斯底里，也不敢看行車紀錄器畫面，全家都很難過，果園工作也完全停擺。

▲埔里2歲女童今相驗，父母全程陪在一旁。（圖／記者白珈陽攝）

警方初步調查，遭撞斃的女童年僅2歲，7日下午與父母、祖父等人前往自家百香果園，並由祖父陪同在果園一旁看雞，父母則至忙著採收百香果。孰料，當女童邁著小步伐走出果園時，卻遭張男酒駕迎面撞上，還當場拖行數公尺，地面上留下大灘血跡，而女童經送醫搶救後，仍因頭部重創宣告不治。

▲女童跟著父母及祖父到果園，卻遭酒駕男撞死，讓家屬情緒相當崩潰。（圖／記者白珈陽翻攝）

女童母親表示，當時她在果園忙著裝箱，女童祖父帶著女童在一旁玩耍，而事發後，她幾乎呈現歇斯底里的狀態，也不敢看行車紀錄器畫面，女童父親及祖父都很難過，果園工作目前也完全停擺。

女童母親提到，女童僅1歲8個月，但言行已經像個3、4歲的小女孩，相當成熟懂事，也很聰明，但沒想到事情就這樣突然發生，讓她相當悲痛。此外，肇事駕駛的妻子在女童搶救時就已向家屬道歉，但駕駛目前仍未與家屬說到話。

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