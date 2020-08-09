美衛生部長阿札爾抵台倒數　航空母艦雷根號現蹤東海巡弋

▲美國航空母艦現蹤東海巡弋。（圖／翻攝SCS推特）



政治中心／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日下午抵達台灣，進行為期3天的參訪行程。不過，中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCS）9日則透過推特指出，美國航空母艦於東海巡弋。

SCS透過推特表示，在阿札爾率訪問團來台之際，發現一艘航空母艦羅納德·雷根號（Ronald Reagan）和 護衛艦安提坦號在日本與台灣之間的東海巡弋。對此，國防部目前尚未正面回應，僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，籲請國人放心。

美國衛生部長阿札爾一行人將於下午18時左右率團搭乘專機抵台，阿札爾是自1979年台美斷交以來，訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員。

訪問團在台期間預計將在10日會晤總統蔡英文，接著與外交部、衛福部等多位首長會談、參訪中央流行疫情中心、出席台大公衛學院演講，安排弔唁李登輝前總統，訪問團預定12日離台。

美台雙方政府日前均強調，此行主要是傳達美方肯定台灣防治新冠肺炎的成果，交換防疫經驗及心得。根據美國在台協會5日發布的新聞稿指出，阿札爾此行將由協會主席莫健（James F. Moriarty）、美國疾病管制與預防中心首席醫療官沃爾夫（Mitchell Wolfe）、美國衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）、美國衛生部全球事務辦公室主任格里格斯比（Garrett Grigsby），還有其他政府成員陪同。

▲ 美國衛生部長阿札爾／艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）