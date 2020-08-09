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TikTok擬控告「川普違憲」：所謂的國家安全理由根本毫無根據

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▲抖音,TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲據傳TikTok擬在下周二控告川普違憲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國總統川普日前下達45期限，要求字節跳動在9月15日前完成TikTok經營權交易，否則將下令下令App下架。不過日前卻傳出TikTok最快將於下週二在總部所在的南加州聯邦法院提起訴訟。據悉，TikTok主張川普封殺一事已經違憲，且為了所謂的國安為由根本是毫無根據可言。

根據全國公共廣播電台（縮寫為NPR）報導，有消息人士指出，TikTok認為川普完全沒有給他們任何回應、解釋的機會，這樣極端的做法根本已經違憲，因此最快將會在周二提起訴；且TikTok也質疑，川普以「國家安全」為由來封殺他們，但根本沒有任何證據，只有單純推測、猜測，因此這樣的的說法根本毫無根據。

對於TikTok的指控，白宮則拒絕做出回應，僅強調政府的任何作為都是要保護人民，避免人民受到所有網路安全、公共衛生、國安等等的威脅。

川普認為，微信和TikTok會自動從用戶方獲取大量訊息，並會被中國共產黨威脅，交出美國用戶的個人資料，「可能讓中國追蹤聯邦雇員和相關合作廠商的位置，建立用於詐欺的個人檔案，並進行商業間諜活動。」因此在本月6日簽署行政命令，禁止美國企業和抖音（TikTok）及其母公司「字節跳動」、微信（WeChat）跟其母公司「騰訊」進行交易，而這項命令將在45天後生效。

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