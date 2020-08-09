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舉報亂倒垃圾！一家四口惹血光報復　大刀斬下...2歲兒臉剩一半「露出腮腺」

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 記者蔡儀潔／綜合報導

湖南邵陽市雙清區的陳禮因舉報有大卡車亂倒垃圾，一家四口遭人上門報復怒砍，不僅67歲的父親和64歲的母親雙雙掛彩，2歲大兒子更慘遭毀容，臉部被砍至露出兩排腮腺，畫面令人觸目驚心！

▲▼ 因舉報被砍 。（圖／微博、大眾網）

▲2歲大的男孩也難逃毒手 。（圖／翻攝自微博）

據《大眾網》報導，陳禮丈夫表示，村子周邊全被開發，池塘和空地經常被用來傾倒建築垃圾，嚴重影響村民的正常生活和生存環境，居民們為此苦不堪言。為了阻止這種惡行，他們屢次打電話舉報，但工地的卡車仍舊每天晚上都來倒垃圾，「村裡能用的空地越來越少，嚴重損害了村民的利益。」

4月14日晚上，陳禮看到大卡車又來倒垃圾，便給村幹部打電話反應「渣土車又來倒垃圾」，同時向當地渣土辦舉報此事。結果就在與渣土辦通電話後不久，一名顏姓男子闖入家中將她砍傷，67歲的父親陳綏平和64歲的母親黃鳳娥，均受到不同程度的傷害。

更令人痛心的是，2歲大的兒子也難逃厄運。陳禮回憶，男子行兇時兒子就在身邊，將自己砍倒在地後，男子一刀就把孩子的臉給砍開了，露出兩排腮腺。

▲▼ 因舉報被砍 。（圖／微博、大眾網）

▲建築垃圾隨意傾倒嚴重影響居民生活 。（圖／微博）

知情人士透露，該名男子是陳禮的鄰居，平時並無矛盾，「兩個渣土車司機當時就把兇手喊過來了，司機把垃圾倒在這裡是交了60元（人民幣，約新台幣250元）一車給兇手，說是保護費，他們敢在這裡倒，就是有恃無恐，倒了接近一年了。」

8月5日，剛剛經歷第四次手術的陳禮，被醫生從手術室推了出來，她想不通，自己就因為舉報渣土車亂倒建築垃圾，而導致家四口遭砍殺。目前，警方已經逮捕行兇男子顏某，案件正在進一步偵查當中。鎮政府工作人員稱，情況較複雜，正在幫忙籌措醫療費。

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