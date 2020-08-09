三立全新節目《5G衝一波》！擘劃5G大未來　拆解基地臺與電磁波迷思

▲三立製播的《5G衝一波》節目，將透過多元報導，逐一釐清一般民眾對電磁波安全與健康之疑慮。（圖／翻攝自影片）

文／國家通訊傳播委員會提供

全球5G技術發展全面啟動，台灣接軌國際，也在今年七月開台，5G時代到來，民眾將以更快的傳輸速率、低延遲性、還有更高的連結數量與世界接軌。5G的出現，將能帶動台灣物聯網的發展與智慧城市的願景。

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三立製播的《5G衝一波》節目，將在8/9（日）09：30三立新聞台CH54首播，並在三立inews台、台視頻道以及MOD重播，邀請NCC、衛福部、環保署等官員與專家學者一同探討，第一集專訪數位政委唐鳳，唐鳳政委表示自己非常期待5G開台，已經入手5G手機，節目中除了暢談5G高速應用，針對基地臺，數位政委唐鳳更說明：「5G有另外一個特色，是很多小的基地臺，但是沒有像4G訊號這麼廣的基地臺，所以如果你4G沒有感覺不舒服，理論上5G應更要感到更舒服才對」。

節目同時借鏡國外的報告，如英國政府就指出，「5G需建置大量基地臺，正因為基地臺多，每個基地臺發出的電磁波功率反而較低」；而依據世界衛生組織報告文件及相關科學證據，電磁波對人體的健康效應，在我們日常的生活環境中，「基地臺和無線網路所發出電磁波的射頻訊號強度很低，人體的溫度增加並不明顯，電磁波對人體的健康並無影響。」節目將透過多元報導，逐一釐清一般民眾對電磁波安全與健康之疑慮，共創聰明智慧與健康安全的家園。

三立全新節目《5G衝一波》：https://5gnetwork.setn.com/news_list.php